Жительница ХМАО обвинила дорожников в хамстве

В Сургуте дорожники нахамили автомобилисту Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Сотрудники сургутской дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса нахамили автовладельцам, угодившим в ДТП из-за ямы на проезжей части. Об этом URA.RU рассказала участница событий Ольга Мисюра.

По словам женщины, они вместе с мужем в декабре 2021 года повредили автомобиль, угодив в яму на проезжей части на улице Глухова. Мужчина затем написал претензию в дирекцию, посчитав, что ДТП произошло по вине дорожных служб. В том числе, с требованием денежной компенсации за причиненный ущерб. Однако никакой реакции на обращение так и не последовало.

«Перед Новым годом был звонок. Нам сказали, что ответ на претензию придет уже в январе и наши требования по компенсации ущерба вероятно будут удовлетворены. Однако затем последовала тишина. Исполнитель была сначала на больничном, потом в отпуске. Меня связали с начальником отдела и она в разговоре сказала: „Ну, раз не ответили, значит не посчитали нужным. Если что-то не устраивает, то подавайте в суд“. Я просто обомлела от такого хамства», — сообщила Мисюра.

Теперь женщина намерена обратиться в суд за защитой прав. В департаменте массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута сообщили, что в дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса разберутся в ситуации, если им поступит жалоба на действия сотрудников.

URA.RU ранее сообщало, что в июне 2021 года был назначен новый директор МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и коммунального комплекса», который будет курировать все работы по замене асфальта в городе. Им стал московский предприниматель Дмитрий Лифанов.

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