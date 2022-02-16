Тюменские спортсмены войдут в состав комитета Паралимпийских игр

Тюмень на Паралимпийских играх представят пятеро спортсменов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Руководитель Паралимпийской делегации России на XIII Паралимпийских зимних играх в Пекине Павел Рожков объявил, что в состав паралимпийского комитета вошли пятеро спортсменов из Тюмени. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области через официальный telegram-канал.

«В состав делегации ПКР на Игры в Пекине вошли 185 человек, в том числе 71 спортсмен из 20 субъектов нашей страны. Наибольшее представительство у атлетов из Москвы — 20 человек. 15 человек из Московской области, 7 — из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и 5 — из Тюменской области», — написано в сообщении.

Среди спортсменов в списке лыжница и биатлонистка в классе спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Марина Галицына. В лыжных гонках и биатлоне для слепых подготовкой сборной займутся Вера Хлызова, Юлия Смирнова, Станислав Чохлаев и Николай Полухин.

Ранее URA.RU сообщало, что российские паралимпийцы рассказали о своих главных проблемах. Волейболистку Светлану Чуракову не брали в спортивные школы из-за здоровья, а пловчиха Анастасия Диодорова не могла попасть на физкультурный факультет, несмотря на звание мастера спорта международного класса.