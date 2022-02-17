В ООН призвали Киев и Донбасс к максимальной сдержанности. «Новый конфликт невозможен»

17 февраля 2022 в 21:37 Размер текста - 17 +

В течение семи с лишним лет в Донбассе нет мира Фото: Карина Ванеш © URA.RU ООН призывает конфликтующие стороны на Украине прекратить огонь и проявить максимальную сдержанность. Об этом в ходе заседания Совета безопасности ООН заявила заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло. «Сообщения о нарушениях режима прекращения огня на контактной линии на юго-востоке Украины вызывают обеспокоенность. Нельзя допустить, чтобы эти нарушения привели к дальнейшей эскалации. Призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность», — заявила ДиКарло, подчеркнув, что ООН «не может принять даже возможность нового конфликта на Украине». Трансляция заседания ведется на сайте ООН. Заседание посвящено выполнению Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины, принятых семь лет назад. Обсуждение проходит на фоне беспрецедентной информационной кампании о «военном вторжении» России на Украину. Минские соглашения были подписаны в феврале 2015 года с целью урегулирования ситуации при непосредственном участии лидеров «нормандской четверки» (Россия, Франция, ФРГ и Украина). Документ предусматривает прекращение огня и отвод вооружений из зоны конфликта, амнистию участникам столкновений, возобновление экономических связей и конституционную реформу на Украине для предоставления особого статуса районам Донецкой и Луганской областей. Но в течение семи лет соглашения не выполняются — Киев отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском. Украинские власти также выступают против особого статуса Донбасса и требуют передать под контроль Киева участок границы с Россией в регионе в связи с тем, что РФ якобы ответственна за происходящее в Донбассе. Между тем, согласно документу, сторонами конфликта названы Киев, Донецк и Луганск. Россия вместе с ОБСЕ играет роль посредника в Контактной группе, а вместе с Берлином и Парижем формулирует рекомендации сторонам конфликта и следит за их выполнением, подчеркнули ранее в МИД РФ. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, западные государства пытаются изменить установленный порядок выполнения Минских соглашений, проявляя «нечистоплотность» в подходе к ним, передает агентство Nation News. Ситуация, складывающаяся в Донбассе, напоминает геноцид, ранее неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. В частности, в декабре прошлого года на заседании президентского Совета по правам человека он заявил, что русофобия — это первый шаг к геноциду, что хорошо заметно в Донбассе. О том, что западные страны намеренно закрывают глаза на геноцид русскоязычного населения на Украине, заявлял и глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник. Он подчеркнул, что на протяжении 30 лет под кураторством западных стран на Украине происходит искажение истории и героизация фашизма. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

ООН призывает конфликтующие стороны на Украине прекратить огонь и проявить максимальную сдержанность. Об этом в ходе заседания Совета безопасности ООН заявила заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло. «Сообщения о нарушениях режима прекращения огня на контактной линии на юго-востоке Украины вызывают обеспокоенность. Нельзя допустить, чтобы эти нарушения привели к дальнейшей эскалации. Призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность», — заявила ДиКарло, подчеркнув, что ООН «не может принять даже возможность нового конфликта на Украине». Трансляция заседания ведется на сайте ООН. Заседание посвящено выполнению Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины, принятых семь лет назад. Обсуждение проходит на фоне беспрецедентной информационной кампании о «военном вторжении» России на Украину. Минские соглашения были подписаны в феврале 2015 года с целью урегулирования ситуации при непосредственном участии лидеров «нормандской четверки» (Россия, Франция, ФРГ и Украина). Документ предусматривает прекращение огня и отвод вооружений из зоны конфликта, амнистию участникам столкновений, возобновление экономических связей и конституционную реформу на Украине для предоставления особого статуса районам Донецкой и Луганской областей. Но в течение семи лет соглашения не выполняются — Киев отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском. Украинские власти также выступают против особого статуса Донбасса и требуют передать под контроль Киева участок границы с Россией в регионе в связи с тем, что РФ якобы ответственна за происходящее в Донбассе. Между тем, согласно документу, сторонами конфликта названы Киев, Донецк и Луганск. Россия вместе с ОБСЕ играет роль посредника в Контактной группе, а вместе с Берлином и Парижем формулирует рекомендации сторонам конфликта и следит за их выполнением, подчеркнули ранее в МИД РФ. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, западные государства пытаются изменить установленный порядок выполнения Минских соглашений, проявляя «нечистоплотность» в подходе к ним, передает агентство Nation News. Ситуация, складывающаяся в Донбассе, напоминает геноцид, ранее неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. В частности, в декабре прошлого года на заседании президентского Совета по правам человека он заявил, что русофобия — это первый шаг к геноциду, что хорошо заметно в Донбассе. О том, что западные страны намеренно закрывают глаза на геноцид русскоязычного населения на Украине, заявлял и глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник. Он подчеркнул, что на протяжении 30 лет под кураторством западных стран на Украине происходит искажение истории и героизация фашизма.