Возбуждено уголовное дело
В Екатеринбурге силовики пресекли канал незаконной миграции. Базу нелегалов обнаружили в одном из автосервисов, рассказали URA.RU в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

«По местам проживания и работы фигурантов уголовного дела проведены обыски, где были изъяты документы, оттиски печатей, свидетельствующие о проводимой противоправной деятельности, изъята техника и обнаружены списки ранее легализованных иностранцев», — пояснили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору).

Выяснилось, что подделывали документы мигрантам из Восточной Азии с 2017 года несколько жителей региона. Проворачивать схему им удавалось, отправляя в уполномоченные органы документы с ложными сведениями о цели визита, места работы и проживания иностранцев.

