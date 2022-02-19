Пермяку грозит тюремный срок за ввезеную в РФ иномарку

Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россиянин привез иномарку NISSAN из Абхазии в Пермь, не совершив при этом таможенные платежи — более 2,3 миллиона рублей. Пермские таможенники возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Пермской таможни.

«Гражданин РФ действовал умышленно. Он предоставил таможенному органу недостоверные сведения о цели ввоза транспортного средства. Под видом транспорта для международной перевозки он осуществил незаконный ввоз автомобиля для личного пользования», — уточнили в пресс-службе.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере». Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что предприниматель в Пермском крае лишился груш, которые запрещены к ввозу на территорию РФ из-за санкций. Ему назначен штраф в размере 22 тысяч рублей.