У пермяка отобрали груши, попавшие под санкции

Товар, попавший под санкции, уничтожили на мусорном полигоне Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Предприниматель в Пермском крае лишился груш, которые запрещены к ввозу на территорию РФ из-за санкций. Товар был изъят в ходе совместной проверки, которую провели на одном из рынков сотрудники Пермской транспортной прокуратуры, таможни и Россельхознадзора. Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

«В ходе проверки в торгово-складском помещений рынка обнаружена партия санкционных польских груш общим весом 315 килограмм. „Санкционный“ товар уничтожен на полигоне твердых бытовых отходов», — говорится на сайте надзорного органа.

В отношении индивидуального предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении, ему назначен штраф в размере 22 тысяч рублей. В марте этого года 315 килограмм «санкционных» груш уничтожили пермские таможенники. Также на свалку в Прикамье отправляли запрещенный к ввозу сыр и хамон.