31 августа 2021
30 августа 2021

У пермяка отобрали груши, попавшие под санкции

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин фермерских продуктов «Фирма-Ферма». Екатеринбург, фрукты, груши
Товар, попавший под санкции, уничтожили на мусорном полигоне Фото:

Предприниматель в Пермском крае лишился груш, которые запрещены к ввозу на территорию РФ из-за санкций. Товар был изъят в ходе совместной проверки, которую провели на одном из рынков сотрудники Пермской транспортной прокуратуры, таможни и Россельхознадзора. Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

«В ходе проверки в торгово-складском помещений рынка обнаружена партия санкционных польских груш общим весом 315 килограмм. „Санкционный“ товар уничтожен на полигоне твердых бытовых отходов», — говорится на сайте надзорного органа.

В отношении индивидуального предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении, ему назначен штраф в размере 22 тысяч рублей. В марте этого года 315 килограмм «санкционных» груш уничтожили пермские таможенники. Также на свалку в Прикамье отправляли запрещенный к ввозу сыр и хамон.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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