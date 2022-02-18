Политэлита ХМАО собралась помочь беженцам из Донбасса

Югорские политики призывают помочь беженцам из Донбасса Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Югорские политики поддерживают решение окружных властей о размещении беженцев из Донбасса на территории ХМАО. Об этом чиновники и депутаты написали у себя в аккаунтах в социальных сетях.

«Считаю, что в данной ситуации мы просто не можем стоять в стороне и должны поддержать тех, кто оказался в беде. Давайте объединимся и поможем людям, попавшим в беду. Любая помощь — это вклад в большое доброе дело», — написал у себя в аккаунте Instagram председатель думы ХМАО Борис Хохряков. Согласен с этой точкой зрения и другой окружной депутат — Николай Заболотнев. «Югра, наряду с другими регионами России объявила о готовности принять беженцев из Донецка и Луганска на своей территории. Я считаю, что это правильно, так должно быть», — заявил югорский парламентарий у себя в аккаунте Instagram.

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко считает, что невозможно оставаться равнодушным к происходящему на территории ДНР и ЛНР. «Мы все надеемся, что это ненадолго, что скоро наступит мир, и люди смогут вернуться в свои дома. А пока важно помочь. В таких ситуациях чужой беды не бывает», — поделился мнением мэр Нижневартовска в Instagram. Глава Нягани Иван Ямашев на своих страницах в соцсетях объявил о начале сбора гуманитарной помощи для беженцев. «На территории муниципалитета открыт пункт сбора гумпомощи жителям Донбасса и Луганска. В ближайшее время грузовая машина с продуктами питания и предметами первой необходимости отправится в город Ростов», — резюмировал Ямашев.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила, что окружные власти готовы принять беженцев из Донбасса. Для этого в Югре могут быть развернуты пункты временного пребывания.

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