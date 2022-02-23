23 февраля 2022
22 февраля 2022

Доброволец из ХМАО рассказал в СМИ о планах на войну с Украиной

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Областной призывной пункт. Курган, призыв, призывники, новобранцы, военкомат, вооруженные силы, призывная кампания, армия, военный комиссариат по курганской области, служба в армии
Доброволец из Сургута, прилетевший в Донецк, собирается  участвовать в боевых действиях Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Житель Сургута, прилетевший в Донецк, рассказал СМИ о том, что собирается участвовать в боевых действиях. По словам некоего Эдуарда (фамилию которого издание не называет), родился он на Украине и по этой причине отправился на передовую.

«Буду освобождать свою родину, Украину, от бандеровцев <…> Если на Украине поменяется власть, то Россия с Украиной смогут жить в мире и согласии. Я раньше служил в ДНР в полку морской пехоты. Сейчас как раз наши уничтожили на южном направлении колонну танков Айдара. Теперь знакомый, бывший афганец зовет меня в „Восток“. Жду, с минуты на минуты должны вызвать. Надеюсь дойти до Кривого Рога», — пишет «Российская газета» со ссылкой на слова жителя Сургута Эдуарда.

Ранее URA.RU писало, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.

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Житель Сургута, прилетевший в Донецк, рассказал СМИ о том, что собирается участвовать в боевых действиях. По словам некоего Эдуарда (фамилию которого издание не называет), родился он на Украине и по этой причине отправился на передовую. «Буду освобождать свою родину, Украину, от бандеровцев <…> Если на Украине поменяется власть, то Россия с Украиной смогут жить в мире и согласии. Я раньше служил в ДНР в полку морской пехоты. Сейчас как раз наши уничтожили на южном направлении колонну танков Айдара. Теперь знакомый, бывший афганец зовет меня в „Восток“. Жду, с минуты на минуты должны вызвать. Надеюсь дойти до Кривого Рога», — пишет «Российская газета» со ссылкой на слова жителя Сургута Эдуарда. Ранее URA.RU писало, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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