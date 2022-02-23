Доброволец из ХМАО рассказал в СМИ о планах на войну с Украиной

24 февраля 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

Доброволец из Сургута, прилетевший в Донецк, собирается участвовать в боевых действиях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Житель Сургута, прилетевший в Донецк, рассказал СМИ о том, что собирается участвовать в боевых действиях. По словам некоего Эдуарда (фамилию которого издание не называет), родился он на Украине и по этой причине отправился на передовую. «Буду освобождать свою родину, Украину, от бандеровцев <…> Если на Украине поменяется власть, то Россия с Украиной смогут жить в мире и согласии. Я раньше служил в ДНР в полку морской пехоты. Сейчас как раз наши уничтожили на южном направлении колонну танков Айдара. Теперь знакомый, бывший афганец зовет меня в „Восток“. Жду, с минуты на минуты должны вызвать. Надеюсь дойти до Кривого Рога», — пишет « Российская газета» со ссылкой на слова жителя Сургута Эдуарда. Ранее URA.RU писало, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Житель Сургута, прилетевший в Донецк, рассказал СМИ о том, что собирается участвовать в боевых действиях. По словам некоего Эдуарда (фамилию которого издание не называет), родился он на Украине и по этой причине отправился на передовую. «Буду освобождать свою родину, Украину, от бандеровцев <…> Если на Украине поменяется власть, то Россия с Украиной смогут жить в мире и согласии. Я раньше служил в ДНР в полку морской пехоты. Сейчас как раз наши уничтожили на южном направлении колонну танков Айдара. Теперь знакомый, бывший афганец зовет меня в „Восток“. Жду, с минуты на минуты должны вызвать. Надеюсь дойти до Кривого Рога», — пишет «Российская газета» со ссылкой на слова жителя Сургута Эдуарда. Ранее URA.RU писало, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.