Доброволец из ХМАО рассказал в СМИ о планах на войну с Украиной

Житель Сургута, прилетевший в Донецк, рассказал СМИ о том, что собирается участвовать в боевых действиях. По словам некоего Эдуарда (фамилию которого издание не называет), родился он на Украине и по этой причине отправился на передовую.
«Буду освобождать свою родину, Украину, от бандеровцев <…> Если на Украине поменяется власть, то Россия с Украиной смогут жить в мире и согласии. Я раньше служил в ДНР в полку морской пехоты. Сейчас как раз наши уничтожили на южном направлении колонну танков Айдара. Теперь знакомый, бывший афганец зовет меня в „Восток“. Жду, с минуты на минуты должны вызвать. Надеюсь дойти до Кривого Рога», — пишет «Российская газета» со ссылкой на слова жителя Сургута Эдуарда.
Ранее URA.RU писало, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.
Житель Сургута, прилетевший в Донецк, рассказал СМИ о том, что собирается участвовать в боевых действиях. По словам некоего Эдуарда (фамилию которого издание не называет), родился он на Украине и по этой причине отправился на передовую. «Буду освобождать свою родину, Украину, от бандеровцев <…> Если на Украине поменяется власть, то Россия с Украиной смогут жить в мире и согласии. Я раньше служил в ДНР в полку морской пехоты. Сейчас как раз наши уничтожили на южном направлении колонну танков Айдара. Теперь знакомый, бывший афганец зовет меня в „Восток“. Жду, с минуты на минуты должны вызвать. Надеюсь дойти до Кривого Рога», — пишет «Российская газета» со ссылкой на слова жителя Сургута Эдуарда. Ранее URA.RU писало, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Об этом он сказал в экстренном обращении к россиянам.