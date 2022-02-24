Тюменские аграрии выращивают зерно на «ядовитой» земле

На землях агрохолдинга «Нижнетавдинский» (Тюменская область) обнаружено двукратное превышение содержания нитратов, за что компанию оштрафовали на 400 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
«Специалистами управления проведена внеплановая проверка в отношении ООО „Агрохолдинг ‚Нижнетавдинский‘“. Организация является собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения, на котором установлен факт химического загрязнения. Уровень содержания нитратов превышает норму в 1,65 — 2,2 раза», — рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области.
Площадь загрязненных земель составила более 33 000 квадратных метров. Юрлицо наказали штрафом в 400 000 рублей.
Согласно данным сервиса СБИС, основным видом деятельности агрохолдинга является выращивание зерновых культур. В открытых источниках не удалось найти контактных данных компании. URA.RU готово в любое время предоставить предприятию возможность высказать свою точку зрения на ситуацию.
На землях агрохолдинга «Нижнетавдинский» (Тюменская область) обнаружено двукратное превышение содержания нитратов, за что компанию оштрафовали на 400 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. «Специалистами управления проведена внеплановая проверка в отношении ООО „Агрохолдинг ‚Нижнетавдинский‘“. Организация является собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения, на котором установлен факт химического загрязнения. Уровень содержания нитратов превышает норму в 1,65 — 2,2 раза», — рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области. Площадь загрязненных земель составила более 33 000 квадратных метров. Юрлицо наказали штрафом в 400 000 рублей. Согласно данным сервиса СБИС, основным видом деятельности агрохолдинга является выращивание зерновых культур. В открытых источниках не удалось найти контактных данных компании. URA.RU готово в любое время предоставить предприятию возможность высказать свою точку зрения на ситуацию.