Тюменские аграрии выращивают зерно на «ядовитой» земле

В земле, на которой выращивают зерно, обнаружили двукратное превышение содержания нитратов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На землях агрохолдинга «Нижнетавдинский» (Тюменская область) обнаружено двукратное превышение содержания нитратов, за что компанию оштрафовали на 400 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

«Специалистами управления проведена внеплановая проверка в отношении ООО „Агрохолдинг ‚Нижнетавдинский‘“. Организация является собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения, на котором установлен факт химического загрязнения. Уровень содержания нитратов превышает норму в 1,65 — 2,2 раза», — рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области.

Площадь загрязненных земель составила более 33 000 квадратных метров. Юрлицо наказали штрафом в 400 000 рублей.

Согласно данным сервиса СБИС, основным видом деятельности агрохолдинга является выращивание зерновых культур. В открытых источниках не удалось найти контактных данных компании. URA.RU готово в любое время предоставить предприятию возможность высказать свою точку зрения на ситуацию.