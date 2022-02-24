24 февраля 2022

Тюменские аграрии выращивают зерно на «ядовитой» земле

© Служба новостей «URA.RU»
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Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, уборка урожая, ячмень, колосья, сельское хозяйство
В земле, на которой выращивают зерно, обнаружили двукратное превышение содержания нитратов Фото:

На землях агрохолдинга «Нижнетавдинский» (Тюменская область) обнаружено двукратное превышение содержания нитратов, за что компанию оштрафовали на 400 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

«Специалистами управления проведена внеплановая проверка в отношении ООО „Агрохолдинг ‚Нижнетавдинский‘“. Организация является собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения, на котором установлен факт химического загрязнения. Уровень содержания нитратов превышает норму в 1,65 — 2,2 раза», — рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области.

Площадь загрязненных земель составила более 33 000 квадратных метров. Юрлицо наказали штрафом в 400 000 рублей.

Согласно данным сервиса СБИС, основным видом деятельности агрохолдинга является выращивание зерновых культур. В открытых источниках не удалось найти контактных данных компании. URA.RU готово в любое время предоставить предприятию возможность высказать свою точку зрения на ситуацию.

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На землях агрохолдинга «Нижнетавдинский» (Тюменская область) обнаружено двукратное превышение содержания нитратов, за что компанию оштрафовали на 400 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. «Специалистами управления проведена внеплановая проверка в отношении ООО „Агрохолдинг ‚Нижнетавдинский‘“. Организация является собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения, на котором установлен факт химического загрязнения. Уровень содержания нитратов превышает норму в 1,65 — 2,2 раза», — рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области. Площадь загрязненных земель составила более 33 000 квадратных метров. Юрлицо наказали штрафом в 400 000 рублей. Согласно данным сервиса СБИС, основным видом деятельности агрохолдинга является выращивание зерновых культур. В открытых источниках не удалось найти контактных данных компании. URA.RU готово в любое время предоставить предприятию возможность высказать свою точку зрения на ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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