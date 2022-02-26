Российских блогеров затравили за позицию по Украине. Скрин

26 февраля 2022 в 19:23 Размер текста - 17 +

Блогерам начали поступать угрозы и оскорбления за поддержку специальной операции РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российского блогера Амирана Сардарова (5,7 млн подписчиков на Youtube) затравила за поддержку специальной операции РФ на территории Украины. Об этом он рассказал на свое странице в instagram. «Вот „замечательные мирные люди“! Слили мой номер, пишут и звонят угрозами убийства. А за что? За иную позицию? Да, я так считаю и думаю. Я люблю Россию и буду продолжать топить за нее. Даже если кому-то это не будет нравиться. А в такой сложной ситуации я считаю всем надо объединиться и поддержать свою страну. Вот моя позиция», — написал Сардаров. О нападках из-за позиции по Украине также рассказал актер и блогер Вячеслав Манучаров. «Еще раз для тех (если вы люди, а не боты), кто до сих пор не понял и пишет проклятия в Директ мне и моей семье. Сместите фокус вашего внимания и посмотрите на происходящее шире», — написал актер в своем instagram-аккаунте. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военным объектам Вооруженных сил Украины, не трогая города и жилые здания. На данный момент российские военные поразили 821 объект украинской военной инфраструктуры, пишет «Национальная служба новостей». Угрозы в адрес Амирана Сардарова Фото: Instagram Амирана Сардарова Угрозы в адрес Амирана Сардарова Фото: Instagram Амирана Сардарова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российского блогера Амирана Сардарова (5,7 млн подписчиков на Youtube) затравила за поддержку специальной операции РФ на территории Украины. Об этом он рассказал на свое странице в instagram. «Вот „замечательные мирные люди“! Слили мой номер, пишут и звонят угрозами убийства. А за что? За иную позицию? Да, я так считаю и думаю. Я люблю Россию и буду продолжать топить за нее. Даже если кому-то это не будет нравиться. А в такой сложной ситуации я считаю всем надо объединиться и поддержать свою страну. Вот моя позиция», — написал Сардаров. О нападках из-за позиции по Украине также рассказал актер и блогер Вячеслав Манучаров. «Еще раз для тех (если вы люди, а не боты), кто до сих пор не понял и пишет проклятия в Директ мне и моей семье. Сместите фокус вашего внимания и посмотрите на происходящее шире», — написал актер в своем instagram-аккаунте. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военным объектам Вооруженных сил Украины, не трогая города и жилые здания. На данный момент российские военные поразили 821 объект украинской военной инфраструктуры, пишет «Национальная служба новостей».