Неизвестные взломали сайт издания свердловских властей

Неизвестные взломали сайт «Областной газеты» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Неизвестные хакеры взломали сайт свердловской «Областной газеты», которую издает правительство региона. Главный редактор газеты Антон Стуликов в разговоре с URA.RU сообщил, что специалисты устранят проблему в ближайшее время.

«Специалисты уже устраняют проблему. Думаю, что в считанные минуты сайт возобновит работу. Нам даже в какой-то степени приятно, что нашу работу так высоко оценивают», — сказал Стуликов.

Третьего марта вышел выпуск «Областной газеты», в котором они изменили название на «Областную гаZету». Так правительство региона поддержало армию РФ, проводящую спецоперацию по демилитаризации и денацификации на Украине. Минобороны объясняли, что символ Z расшифровывается как «За победу».

Ранее URA.RU писало, что хакерская группировка Anonymous взломала ряд российских СМИ. Помимо прочего с атаками столкнулись и белорусские СМИ.