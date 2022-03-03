Неизвестные взломали сайт издания свердловских властей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Общественной палаты Свердловской области. Екатеринбург, шипулин антон, печатная продукция, областная газета
Неизвестные взломали сайт «Областной газеты» Фото:

Неизвестные хакеры взломали сайт свердловской «Областной газеты», которую издает правительство региона. Главный редактор газеты Антон Стуликов в разговоре с URA.RU сообщил, что специалисты устранят проблему в ближайшее время.

«Специалисты уже устраняют проблему. Думаю, что в считанные минуты сайт возобновит работу. Нам даже в какой-то степени приятно, что нашу работу так высоко оценивают», — сказал Стуликов.

Третьего марта вышел выпуск «Областной газеты», в котором они изменили название на «Областную гаZету». Так правительство региона поддержало армию РФ, проводящую спецоперацию по демилитаризации и денацификации на Украине. Минобороны объясняли, что символ Z расшифровывается как «За победу».

Ранее URA.RU писало, что хакерская группировка Anonymous взломала ряд российских СМИ. Помимо прочего с атаками столкнулись и белорусские СМИ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Неизвестные хакеры взломали сайт свердловской «Областной газеты», которую издает правительство региона. Главный редактор газеты Антон Стуликов в разговоре с URA.RU сообщил, что специалисты устранят проблему в ближайшее время. «Специалисты уже устраняют проблему. Думаю, что в считанные минуты сайт возобновит работу. Нам даже в какой-то степени приятно, что нашу работу так высоко оценивают», — сказал Стуликов. Третьего марта вышел выпуск «Областной газеты», в котором они изменили название на «Областную гаZету». Так правительство региона поддержало армию РФ, проводящую спецоперацию по демилитаризации и денацификации на Украине. Минобороны объясняли, что символ Z расшифровывается как «За победу». Ранее URA.RU писало, что хакерская группировка Anonymous взломала ряд российских СМИ. Помимо прочего с атаками столкнулись и белорусские СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...