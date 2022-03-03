Власти ХМАО разработали пакет антикризисных мер

Власти ХМАО приступили к реализации пакета антикризисных мер, который был подготовлен в ответ на введение западных санкций. Об этом сообщил заместитель губернатора Югры Роман Генкель у себя в Instagram.
«Югра реализует антикризисные меры, недавно введенные президентом [РФ Владимиром Путиным]: мораторий на плановые проверки, продление сроков уплаты налогов на региональном уровне, амнистии капитала, льготные кредиты сельхозпроизводителям, бизнесу и IT-компаниям», — написал Генкель. Кроме того, окружные власти мониторят цены на стройматериалы, социально значимые товары и лекарства.
Заместитель губернатора ХМАО также обозначил, что правительство Югры рассматривает вопрос снятия или послабления ограничений для общепита, кинотеатров и игровых комнат. «Все действующие программы по поддержке бизнеса будут работать в полном объеме, некоторые актуализируем», — добавил Генкель.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО вместе с надзорными ведомствами начали контролировать цены на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости. Они могут вырасти из-за введения санкций, наложенных Западом после начала спецоперации России на Украине. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.
Власти ХМАО приступили к реализации пакета антикризисных мер, который был подготовлен в ответ на введение западных санкций. Об этом сообщил заместитель губернатора Югры Роман Генкель у себя в Instagram. «Югра реализует антикризисные меры, недавно введенные президентом [РФ Владимиром Путиным]: мораторий на плановые проверки, продление сроков уплаты налогов на региональном уровне, амнистии капитала, льготные кредиты сельхозпроизводителям, бизнесу и IT-компаниям», — написал Генкель. Кроме того, окружные власти мониторят цены на стройматериалы, социально значимые товары и лекарства. Заместитель губернатора ХМАО также обозначил, что правительство Югры рассматривает вопрос снятия или послабления ограничений для общепита, кинотеатров и игровых комнат. «Все действующие программы по поддержке бизнеса будут работать в полном объеме, некоторые актуализируем», — добавил Генкель. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО вместе с надзорными ведомствами начали контролировать цены на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости. Они могут вырасти из-за введения санкций, наложенных Западом после начала спецоперации России на Украине. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.