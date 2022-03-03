Власти ХМАО разработали пакет антикризисных мер

04 марта 2022 в 11:43 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО пытаются стабилизировать экономику региона из-за западных санкций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти ХМАО приступили к реализации пакета антикризисных мер, который был подготовлен в ответ на введение западных санкций. Об этом сообщил заместитель губернатора Югры Роман Генкель у себя в Instagram. «Югра реализует антикризисные меры, недавно введенные президентом [РФ Владимиром Путиным]: мораторий на плановые проверки, продление сроков уплаты налогов на региональном уровне, амнистии капитала, льготные кредиты сельхозпроизводителям, бизнесу и IT-компаниям», — написал Генкель. Кроме того, окружные власти мониторят цены на стройматериалы, социально значимые товары и лекарства. Заместитель губернатора ХМАО также обозначил, что правительство Югры рассматривает вопрос снятия или послабления ограничений для общепита, кинотеатров и игровых комнат. «Все действующие программы по поддержке бизнеса будут работать в полном объеме, некоторые актуализируем», — добавил Генкель. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО вместе с надзорными ведомствами начали контролировать цены на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости. Они могут вырасти из-за введения санкций, наложенных Западом после начала спецоперации России на Украине. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ХМАО приступили к реализации пакета антикризисных мер, который был подготовлен в ответ на введение западных санкций. Об этом сообщил заместитель губернатора Югры Роман Генкель у себя в Instagram. «Югра реализует антикризисные меры, недавно введенные президентом [РФ Владимиром Путиным]: мораторий на плановые проверки, продление сроков уплаты налогов на региональном уровне, амнистии капитала, льготные кредиты сельхозпроизводителям, бизнесу и IT-компаниям», — написал Генкель. Кроме того, окружные власти мониторят цены на стройматериалы, социально значимые товары и лекарства. Заместитель губернатора ХМАО также обозначил, что правительство Югры рассматривает вопрос снятия или послабления ограничений для общепита, кинотеатров и игровых комнат. «Все действующие программы по поддержке бизнеса будут работать в полном объеме, некоторые актуализируем», — добавил Генкель. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО вместе с надзорными ведомствами начали контролировать цены на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости. Они могут вырасти из-за введения санкций, наложенных Западом после начала спецоперации России на Украине. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.