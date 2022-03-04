04 марта 2022
03 марта 2022

Пермяк из ревности застрелил жену на глазах дочери

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, ружье, бойня
Пермяк в порыве ревности застрелил жену Фото:

Житель Перми ночью 3 марта застрелил из ружья свою жену. Конфликт возник из-за ревности, а свидетелем стала их 10-летняя дочь, рассказали в СК.

«56-летний местный житель, находясь в своей квартире, на почве ревности причинил смертельные огнестрельные ранения 48-летней супруге, и, имея при себе ружье, скрылся с места происшествия. Очевидцем произошедшего была 10-летняя дочь супругов и сосед, который увел ребенка в свою квартиру и сообщил о произошедшем в экстренные службы», — говорится на сайте СКР по Пермскому краю.

Тело подозреваемого позже нашли у соседнего дома. По версии следствия, он покончил с собой.

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Житель Перми ночью 3 марта застрелил из ружья свою жену. Конфликт возник из-за ревности, а свидетелем стала их 10-летняя дочь, рассказали в СК. «56-летний местный житель, находясь в своей квартире, на почве ревности причинил смертельные огнестрельные ранения 48-летней супруге, и, имея при себе ружье, скрылся с места происшествия. Очевидцем произошедшего была 10-летняя дочь супругов и сосед, который увел ребенка в свою квартиру и сообщил о произошедшем в экстренные службы», — говорится на сайте СКР по Пермскому краю. Тело подозреваемого позже нашли у соседнего дома. По версии следствия, он покончил с собой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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