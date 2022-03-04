Пермяк из ревности застрелил жену на глазах дочери

Житель Перми ночью 3 марта застрелил из ружья свою жену. Конфликт возник из-за ревности, а свидетелем стала их 10-летняя дочь, рассказали в СК.
«56-летний местный житель, находясь в своей квартире, на почве ревности причинил смертельные огнестрельные ранения 48-летней супруге, и, имея при себе ружье, скрылся с места происшествия. Очевидцем произошедшего была 10-летняя дочь супругов и сосед, который увел ребенка в свою квартиру и сообщил о произошедшем в экстренные службы», — говорится на сайте СКР по Пермскому краю.
Тело подозреваемого позже нашли у соседнего дома. По версии следствия, он покончил с собой.
Житель Перми ночью 3 марта застрелил из ружья свою жену. Конфликт возник из-за ревности, а свидетелем стала их 10-летняя дочь, рассказали в СК. «56-летний местный житель, находясь в своей квартире, на почве ревности причинил смертельные огнестрельные ранения 48-летней супруге, и, имея при себе ружье, скрылся с места происшествия. Очевидцем произошедшего была 10-летняя дочь супругов и сосед, который увел ребенка в свою квартиру и сообщил о произошедшем в экстренные службы», — говорится на сайте СКР по Пермскому краю. Тело подозреваемого позже нашли у соседнего дома. По версии следствия, он покончил с собой.