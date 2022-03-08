СМИ: состояние Жириновского ухудшилось

Состояние госпитализированного лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшается. Об этом сообщил источник.
«Состояние Жириновского ухудшается, врачи наблюдают отрицательную динамику. Большую часть времени политик пребывает в медикаментозной коме, врачи приводят его в сознание только на пару часов», — сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.
В такие моменты Жириновский ведет себя беспокойно, он реагирует на происходящее. Глава ЛДПР все еще находится на аппарате искусственной вентиляции легких, уровень сатурации падает.
Месяц назад Жириновского госпитализировали с коронавирусом в Центральную клиническую больницу Москвы. Telegram-канал Mash сообщал, что Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. В ЛДПР заявляли, что состояние политика стабильное и информация об ухудшении здоровья не соответствует действительности.
Состояние госпитализированного лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшается. Об этом сообщил источник. «Состояние Жириновского ухудшается, врачи наблюдают отрицательную динамику. Большую часть времени политик пребывает в медикаментозной коме, врачи приводят его в сознание только на пару часов», — сообщает Пятый канал со ссылкой на источник. В такие моменты Жириновский ведет себя беспокойно, он реагирует на происходящее. Глава ЛДПР все еще находится на аппарате искусственной вентиляции легких, уровень сатурации падает. Месяц назад Жириновского госпитализировали с коронавирусом в Центральную клиническую больницу Москвы. Telegram-канал Mash сообщал, что Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. В ЛДПР заявляли, что состояние политика стабильное и информация об ухудшении здоровья не соответствует действительности.