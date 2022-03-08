СМИ: состояние Жириновского ухудшилось

Владимир Жириновский находится в состоянии медикаментозной комы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Состояние госпитализированного лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшается. Об этом сообщил источник.

«Состояние Жириновского ухудшается, врачи наблюдают отрицательную динамику. Большую часть времени политик пребывает в медикаментозной коме, врачи приводят его в сознание только на пару часов», — сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

В такие моменты Жириновский ведет себя беспокойно, он реагирует на происходящее. Глава ЛДПР все еще находится на аппарате искусственной вентиляции легких, уровень сатурации падает.

Месяц назад Жириновского госпитализировали с коронавирусом в Центральную клиническую больницу Москвы. Telegram-канал Mash сообщал, что Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. В ЛДПР заявляли, что состояние политика стабильное и информация об ухудшении здоровья не соответствует действительности.