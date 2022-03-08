Уборщица из сетевого магазина Магнитогорска воровала технику

Женщина складывала похищенное в мусорный мешок (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Магнитогорске уборщица из сетевого магазина похищала с полок бытовую технику и прятала ее в мусорные мешки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Судом установлено, что подсудимая в 2021 году, работая уборщиком помещений в сетевом магазине по продаже бытовой техники, похитила с полок электрическую бритву, внешний жесткий диск, наушники, беспроводной контролер и акустическую систему. Похищенные товары она прятала в находящийся при ней мусорный пакет», — отметили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Личность преступницы смогли установить при просмотре записей с видеокамер, установленных в магазине. Мировой судья Магнитогорска признал жительницу виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Женщине назначили штраф, а также присудили возместить магазину ущерб в размере около 30 тысяч рублей.