08 марта 2022
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04 марта 2022

Уборщица из сетевого магазина Магнитогорска воровала технику

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, швабра, клининг, уборщица, мытье пола, уборка помещения
Женщина складывала похищенное в мусорный мешок (фото из архива) Фото:

В Магнитогорске уборщица из сетевого магазина похищала с полок бытовую технику и прятала ее в мусорные мешки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Судом установлено, что подсудимая в 2021 году, работая уборщиком помещений в сетевом магазине по продаже бытовой техники, похитила с полок электрическую бритву, внешний жесткий диск, наушники, беспроводной контролер и акустическую систему. Похищенные товары она прятала в находящийся при ней мусорный пакет», — отметили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Личность преступницы смогли установить при просмотре записей с видеокамер, установленных в магазине. Мировой судья Магнитогорска признал жительницу виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Женщине назначили штраф, а также присудили возместить магазину ущерб в размере около 30 тысяч рублей.

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В Магнитогорске уборщица из сетевого магазина похищала с полок бытовую технику и прятала ее в мусорные мешки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Судом установлено, что подсудимая в 2021 году, работая уборщиком помещений в сетевом магазине по продаже бытовой техники, похитила с полок электрическую бритву, внешний жесткий диск, наушники, беспроводной контролер и акустическую систему. Похищенные товары она прятала в находящийся при ней мусорный пакет», — отметили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Личность преступницы смогли установить при просмотре записей с видеокамер, установленных в магазине. Мировой судья Магнитогорска признал жительницу виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Женщине назначили штраф, а также присудили возместить магазину ущерб в размере около 30 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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