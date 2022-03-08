Российская академия наук раздаст деньги лучшим экономистам Урала

Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук проводит конкурс в честь ученого-экономиста Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) объявил конкурс на получение премии имени академика РАН А.И. Татаркина 2022 года. Конкурс продлится до 11 марта. Информация об этом появилась на сайте Минобрнауки России.

«Конкурс, приуроченный к дню рождения выдающегося ученого-экономиста Александра Татаркина, будет длиться до 11 марта 2022 года. Конкурс проводится с целью развития научного наследия академика, а также поощрения достижений ученых в области исследований социально-экономических систем и политэкономии. Конкурсанты должны будут изучить научные труды академика и использовать его идеи в своих работах. Победители получат диплом имени А.И. Татаркина, а также денежную премию», — говорится в сообщении.

Премия присуждается в следующих номинациях:

За лучшую работу в области политэкономии;

За лучшую работу в области исследований территориальных социально-экономических систем;

За лучшую работу в области политэкономии для молодых ученых (не старше 35 лет);

За лучшую работу в области исследований территориальных социально-экономических систем для молодых ученых (не старше 35 лет).

Александр Татаркин являлся ведущим ученым в области региональной экономики, организатором фундаментальной экономической науки на Урале. Под его руководством основана ведущая научная школа России — уральская научная школа «Региональная конкурентоспособность». Им была разработана и реализована методология формирования на Урале инновационных территорий. Автор и соавтор свыше 400 научных публикаций, в том числе 78 монографий. Под его научным руководством защищено 12 докторских диссертаций, подготовлены 25 кандидатов наук.

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