08 марта 2022
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05 марта 2022

В Челябинске автомобиль сбил людей на остановке

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП у Швейной фабрики. Челябинск, дтп, авария, логан
Одна из попавших под машину женщин погибла (архивное фото) Фото:

В Челябинске на улице Братьев Кашириных автомобиль вылетел на автобусную остановку и сбил двух женщин. Одна из них погибла на месте вторую увезли в больницу, сообщили в региональном минздраве.

«Через восемь минут после поступления вызова на место ДТП прибыла скорая помощь. В аварии пострадали две женщины. Одна из них с различными травмами госпитализирована в медицинское учреждение, вторая — скончалась до прибытия врачей», — цитирует сообщение ведомства «Агентство чрезвычайных новостей».

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и дознаватели. Они выяснят причины аварии.

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В Челябинске на улице Братьев Кашириных автомобиль вылетел на автобусную остановку и сбил двух женщин. Одна из них погибла на месте вторую увезли в больницу, сообщили в региональном минздраве. «Через восемь минут после поступления вызова на место ДТП прибыла скорая помощь. В аварии пострадали две женщины. Одна из них с различными травмами госпитализирована в медицинское учреждение, вторая — скончалась до прибытия врачей», — цитирует сообщение ведомства «Агентство чрезвычайных новостей». На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и дознаватели. Они выяснят причины аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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