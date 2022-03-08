В Челябинске автомобиль сбил людей на остановке

Одна из попавших под машину женщин погибла (архивное фото) Фото: Анна Андреева © URA.RU

В Челябинске на улице Братьев Кашириных автомобиль вылетел на автобусную остановку и сбил двух женщин. Одна из них погибла на месте вторую увезли в больницу, сообщили в региональном минздраве.

«Через восемь минут после поступления вызова на место ДТП прибыла скорая помощь. В аварии пострадали две женщины. Одна из них с различными травмами госпитализирована в медицинское учреждение, вторая — скончалась до прибытия врачей», — цитирует сообщение ведомства «Агентство чрезвычайных новостей».

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и дознаватели. Они выяснят причины аварии.