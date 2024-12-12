Челябинский минздрав: при Covid-19 госпитализируем в основном хронически больных

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В Челябинской области занято 85% коек для больных коронавирусом
В Челябинской области занято 85% коек для больных коронавирусом Фото:

В Челябинской области при подозрении на коронавирус госпитализируют в основном пациентов с хроническими заболеваниями. Как сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская, 12 декабря в области занято 85% ковидных коек.

«Мы переживаем за пациента, что дома он с чем-то не справится или забудут принять лекарства, или у него есть заболевание, которое может утяжелить его основное, например, сахарный диабет, перенесенные инсульты, инфаркты. Конечно, таких пациентов мы стараемся госпитализировать, потому что они в группе риска по пневмонии», — сообщила Колчинская в эфире радио «КП — Челябинск».

Со 2 по 8 декабря в регионе с подозрением на Covid-19 госпитализировали 136 пациентов, неделей ранее — 108. Заболеваемость стала выше на 25,9%. Колчинская уточнила, что из 142 коек на 12 декабря занято 120. В регионе продолжают следить за резервными местами.

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В Челябинской области при подозрении на коронавирус госпитализируют в основном пациентов с хроническими заболеваниями. Как сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская, 12 декабря в области занято 85% ковидных коек. «Мы переживаем за пациента, что дома он с чем-то не справится или забудут принять лекарства, или у него есть заболевание, которое может утяжелить его основное, например, сахарный диабет, перенесенные инсульты, инфаркты. Конечно, таких пациентов мы стараемся госпитализировать, потому что они в группе риска по пневмонии», — сообщила Колчинская в эфире радио «КП — Челябинск». Со 2 по 8 декабря в регионе с подозрением на Covid-19 госпитализировали 136 пациентов, неделей ранее — 108. Заболеваемость стала выше на 25,9%. Колчинская уточнила, что из 142 коек на 12 декабря занято 120. В регионе продолжают следить за резервными местами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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