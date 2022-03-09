Пермская налоговая возвращается к очной работе

Пермские отделения ФНС открыли двери (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермское управление налоговой службы после вынужденного перерыва возобновляет прием граждан. С сегодняшнего дня посещать отделения можно без ограничений и предварительной записи, сообщили в УФНС.

«С 10 марта 2022 года обратиться в налоговые инспекции Пермского края можно без предварительной записи, т. е. налогоплательщики cмогут посещать налоговые органы в порядке живой очереди. Залы приема и обслуживания граждан будут работать в обычном режиме в соответствии с графиком работы», — рассказали URA.RU в УФНС по Пермскому краю.

28 февраля все отделения налоговой службы Прикамья прекратили обслуживание и прием посетителей. Причиной тогда назвали участившиеся случаи заболевания сотрудников коронавирусом.