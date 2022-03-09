09 марта 2022

Пермская налоговая возвращается к очной работе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Федеральная налоговая служба. Нижневартовск, налоги, фнс, налоговая, стол регистрации
Пермские отделения ФНС открыли двери (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пермское управление налоговой службы после вынужденного перерыва возобновляет прием граждан. С сегодняшнего дня посещать отделения можно без ограничений и предварительной записи, сообщили в УФНС.

«С 10 марта 2022 года обратиться в налоговые инспекции Пермского края можно без предварительной записи, т. е. налогоплательщики cмогут посещать налоговые органы в порядке живой очереди. Залы приема и обслуживания граждан будут работать в обычном режиме в соответствии с графиком работы», — рассказали URA.RU в УФНС по Пермскому краю.

28 февраля все отделения налоговой службы Прикамья прекратили обслуживание и прием посетителей. Причиной тогда назвали участившиеся случаи заболевания сотрудников коронавирусом.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермское управление налоговой службы после вынужденного перерыва возобновляет прием граждан. С сегодняшнего дня посещать отделения можно без ограничений и предварительной записи, сообщили в УФНС. «С 10 марта 2022 года обратиться в налоговые инспекции Пермского края можно без предварительной записи, т. е. налогоплательщики cмогут посещать налоговые органы в порядке живой очереди. Залы приема и обслуживания граждан будут работать в обычном режиме в соответствии с графиком работы», — рассказали URA.RU в УФНС по Пермскому краю. 28 февраля все отделения налоговой службы Прикамья прекратили обслуживание и прием посетителей. Причиной тогда назвали участившиеся случаи заболевания сотрудников коронавирусом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...