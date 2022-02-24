Пермская налоговая прекращает обслуживание клиентов

25 февраля 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

Налоговая перестанет принимать посетителей из-за COVID Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Налоговые органы Пермского края приостанавливают обслуживание и прием посетителей. Причиной стал коронавирус, сообщают в инспекции. «С 28 февраля 2022 года до особого распоряжения налоговые органы Пермского края приостанавливают прием и обслуживание налогоплательщиков по всем услугам, кроме выдачи электронной подписи. Такое решение принято в связи с участившимися за последние дни случаями заболевания среди сотрудников коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также в целях обеспечения безопасности населения и предупреждения распространения заболевания», — рассказали URA.RU в региональном управлении ФНС. В инспекции отмечают, что практически все вопросы можно решить дистанционно, воспользовавшись электронными сервисами. Для этого на сайте ФНМ есть личные кабинеты для физических и юридических лиц, а также для индивидуальных предпринимателей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Налоговые органы Пермского края приостанавливают обслуживание и прием посетителей. Причиной стал коронавирус, сообщают в инспекции. «С 28 февраля 2022 года до особого распоряжения налоговые органы Пермского края приостанавливают прием и обслуживание налогоплательщиков по всем услугам, кроме выдачи электронной подписи. Такое решение принято в связи с участившимися за последние дни случаями заболевания среди сотрудников коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также в целях обеспечения безопасности населения и предупреждения распространения заболевания», — рассказали URA.RU в региональном управлении ФНС. В инспекции отмечают, что практически все вопросы можно решить дистанционно, воспользовавшись электронными сервисами. Для этого на сайте ФНМ есть личные кабинеты для физических и юридических лиц, а также для индивидуальных предпринимателей.