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Пермская налоговая прекращает обслуживание клиентов

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Федеральная налоговая служба. Нижневартовск, налоги, фнс, налоговая
Налоговая перестанет принимать посетителей из-за COVID Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Налоговые органы Пермского края приостанавливают обслуживание и прием посетителей. Причиной стал коронавирус, сообщают в инспекции.

«С 28 февраля 2022 года до особого распоряжения налоговые органы Пермского края приостанавливают прием и обслуживание налогоплательщиков по всем услугам, кроме выдачи электронной подписи. Такое решение принято в связи с участившимися за последние дни случаями заболевания среди сотрудников коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также в целях обеспечения безопасности населения и предупреждения распространения заболевания», — рассказали URA.RU в региональном управлении ФНС.

В инспекции отмечают, что практически все вопросы можно решить дистанционно, воспользовавшись электронными сервисами. Для этого на сайте ФНМ есть личные кабинеты для физических и юридических лиц, а также для индивидуальных предпринимателей.

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Налоговые органы Пермского края приостанавливают обслуживание и прием посетителей. Причиной стал коронавирус, сообщают в инспекции. «С 28 февраля 2022 года до особого распоряжения налоговые органы Пермского края приостанавливают прием и обслуживание налогоплательщиков по всем услугам, кроме выдачи электронной подписи. Такое решение принято в связи с участившимися за последние дни случаями заболевания среди сотрудников коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также в целях обеспечения безопасности населения и предупреждения распространения заболевания», — рассказали URA.RU в региональном управлении ФНС. В инспекции отмечают, что практически все вопросы можно решить дистанционно, воспользовавшись электронными сервисами. Для этого на сайте ФНМ есть личные кабинеты для физических и юридических лиц, а также для индивидуальных предпринимателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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