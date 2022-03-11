ФОМ: рейтинги Путина и Мишустина выросли с начала спецоперации

11 марта 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

Владимиру Путину доверяют 76% россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уровень одобрения россиянами президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина резко вырос после начала спецоперации РФ на Украине. Соответсвующее результаты показало исследование, которое провел Фонд общественного мнения (ФОМ). С 20 по 27 февраля количество россиян, которые одобряют работу Путина, возросло с 64% до 71%. К 6 марта показатель достиг 76%, сообщается в отчете на сайте ФОМ. У респондентов спрашивали мнение по поводу вопроса: «Путин работает на своем посту скорее хорошо или скорее плохо?» Доверие к главе государства с 20 февраля до 27 февраля увеличилось с 60% до 71%, а 6 марта уровень составил 75%. Рейтинг об оценке работы Мишустина с 20 по 27 февраля подрос с 45% до 52%, к 6 марта уровень одобрения достиг 55%. Работу правительства РФ одобряют 56% опрошенных (6 марта), 20 февраля уровень достигал 37%. Путин 24 февраля принял решение о начале на Украине спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Целью не является оккупация территории другой страны, заявлял Путин. По словам главы государства, националисты пытались помешать эвакуации населения Украины, пишут «Дни.ру». В Минобороны РФ сообщали, что войска Донецкой народной республики взяли Волноваху, сообщает RT. Российская армия вывела из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Уровень одобрения россиянами президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина резко вырос после начала спецоперации РФ на Украине. Соответсвующее результаты показало исследование, которое провел Фонд общественного мнения (ФОМ). С 20 по 27 февраля количество россиян, которые одобряют работу Путина, возросло с 64% до 71%. К 6 марта показатель достиг 76%, сообщается в отчете на сайте ФОМ. У респондентов спрашивали мнение по поводу вопроса: «Путин работает на своем посту скорее хорошо или скорее плохо?» Доверие к главе государства с 20 февраля до 27 февраля увеличилось с 60% до 71%, а 6 марта уровень составил 75%. Рейтинг об оценке работы Мишустина с 20 по 27 февраля подрос с 45% до 52%, к 6 марта уровень одобрения достиг 55%. Работу правительства РФ одобряют 56% опрошенных (6 марта), 20 февраля уровень достигал 37%. Путин 24 февраля принял решение о начале на Украине спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Целью не является оккупация территории другой страны, заявлял Путин. По словам главы государства, националисты пытались помешать эвакуации населения Украины, пишут «Дни.ру». В Минобороны РФ сообщали, что войска Донецкой народной республики взяли Волноваху, сообщает RT. Российская армия вывела из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске.