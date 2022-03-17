17 марта 2022

На митинг в поддержку «Крымской весны» собрались сотни пермяков

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Митинг концерт в поддержку СВО
Митинг прошел в парке им. Горького Фото:
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Крым вернулся в состав России

В Перми состоялся митинг-концерт по случаю восьмой годовщины присоединения Крыма к России. Акция в парке Горького собрала тысячи жителей города, передает корреспондент URA.RU. Перед пермяками с поздравлениями выступили полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Дмитрий Махонин и мэр Алексей Демкин.

«От души поздравляю с этим праздником, вместе нам все по плечу. За 8 лет мы видим, что Крым развивается. Прекрасный мост на завершающей стадии, та дорога, которая соединит два берега», — отметил Комаров. На концерте выступили военный хор, пермские артисты и местные общественные деятели. Среди публики замечены как простые горожане, так и представители конфессий, и депутаты.

В марте 2014 года по итогам проведения референдума был подписан договор о вхождении в состав РФ двух новых субъектов — Республики Крым и города Севастополя. Это событие каждый год отмечается в стране массовыми концертами.

Митинг концерт в поддержку СВО "Крымская весна" парк Горького, Пермь.
Пермяков поздравили мэр города Алексей Демкин, полпред президента РФ по ПФО Игорь Комаров и губернатор края Дмитрий Махонин
Фото:
Митинг концерт в поддержку СВО "Крымская весна" парк Горького, Пермь.
Концерт прошел в парке культуры и отдыха им. Горького
Фото:
Митинг концерт в поддержку СВО "Крымская весна" парк Горького, Пермь.
На концерте люди держали флаги России и политических партий
Фото:
Митинг концерт в поддержку СВО "Крымская весна" парк Горького, Пермь.
Событие собрало людей разных конфессий и народностей
Фото:
Митинг концерт в поддержку СВО "Крымская весна" парк Горького, Пермь.
Митинг собрал тысячи пермяков
Фото:

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В Перми состоялся митинг-концерт по случаю восьмой годовщины присоединения Крыма к России. Акция в парке Горького собрала тысячи жителей города, передает корреспондент URA.RU. Перед пермяками с поздравлениями выступили полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Дмитрий Махонин и мэр Алексей Демкин. «От души поздравляю с этим праздником, вместе нам все по плечу. За 8 лет мы видим, что Крым развивается. Прекрасный мост на завершающей стадии, та дорога, которая соединит два берега», — отметил Комаров. На концерте выступили военный хор, пермские артисты и местные общественные деятели. Среди публики замечены как простые горожане, так и представители конфессий, и депутаты. В марте 2014 года по итогам проведения референдума был подписан договор о вхождении в состав РФ двух новых субъектов — Республики Крым и города Севастополя. Это событие каждый год отмечается в стране массовыми концертами.
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