В ХМАО для паралимпийцев и VIP постелили красную ковровую дорожку. Видео

18 марта 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

Организаторы отказались от парада всех участников в пользу красной дорожки Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паралимпийские игры-2022 Организаторы церемонии открытия зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске (ХМАО) вместо парада участников организовали фотозону с красной ковровой дорожкой. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из КТЦ «Югра-Классик», где пройдет мероприятие. «Через час начнется официальное открытие соревнований. В лобби „Югра-Классик“ спортсменов и официальных гостей встречает ведущий, который встречает всех и просит пройти на красную ковровую дорожку. Там же начинается специальная фотосессия для спортсменов. Это же ждет и всех чиновников, которые придут на мероприятие», — сообщает корреспондент. На официально части церемонии открытия ожидается выступление помощника президента РФ Игоря Левитина, министра спорта РФ Олега Матыцина, полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Кроме того, певица Ирина Дубцова исполнит гимн России. В соревнованиях в Ханты-Мансийске принимают участие спортсмены из Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организован после того, как 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Организаторы церемонии открытия зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске (ХМАО) вместо парада участников организовали фотозону с красной ковровой дорожкой. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из КТЦ «Югра-Классик», где пройдет мероприятие. «Через час начнется официальное открытие соревнований. В лобби „Югра-Классик“ спортсменов и официальных гостей встречает ведущий, который встречает всех и просит пройти на красную ковровую дорожку. Там же начинается специальная фотосессия для спортсменов. Это же ждет и всех чиновников, которые придут на мероприятие», — сообщает корреспондент. На официально части церемонии открытия ожидается выступление помощника президента РФ Игоря Левитина, министра спорта РФ Олега Матыцина, полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Кроме того, певица Ирина Дубцова исполнит гимн России. В соревнованиях в Ханты-Мансийске принимают участие спортсмены из Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организован после того, как 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.