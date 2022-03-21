Правительство Британии хочет национализировать «дочку» Газпрома

21 марта 2022 в 20:11 Размер текста - 17 +

В Великобритании хотят возглавить дочернюю компанию российского холдинга «Газпром» — Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd из-за давления, которое якобы оказывается ее партнерами. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «Правительство Великобритании готово временно возглавить британское подразделение „Газпрома“ по розничным поставкам. Поскольку оно испытывает растущее давление со стороны компаний, отворачивающихся от российского бизнеса», — пишет издание Bloomberg. Отмечается также, что компания снабжает предприятия и госорганы Великобритании. В том числе подразделения Национальной службы здравоохранения. Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd имеет 30 000 бизнес-клиентов, пишет MK.RU. Жесткие санкции по отношению к России со стороны стран Евросоюза и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине, направленной, по словам российского лидера Владимира Путина, на денацификацию и демилитаризацию. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике и банковской сфере, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Позже Путин заявил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.