Деньги пенсионерки из ЯНАО незаконно перевели в скандальную фирму

АО «НПФ Будущее» незаконно перевело 72 тысячи рублей из ПФР на свой счет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Скандальная московская компания АО «НПФ Будущее» незаконно перевела накопления пенсионерки из Тарко-Сале (Пуровский района, ЯНАО) из ПФР на свой счет без ее согласия и заявления. Как сообщает окружная прокуратура, иск о признании договора недействительным был направлен в Мещанский районный суд Москвы.

«Установлено, что в 2017 году между заявительницей и АО „НПФ Будущее“ без ее согласия заключен договор об обязательном пенсионном страховании. Из Пенсионного фонда России в акционерное общество переведены накопления женщины на сумму 72 тыс. рублей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прокуратура обратилась с иском в Мещанский районный суд Москвы, чтобы возложить на АО «НПФ Будущее» обязанности возвратить средства пенсионных накоплений, а также выплатить проценты за их неправомерное использование. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Пенсионные накопления жительницы ЯНАО возвращены в ПФР.

URA.RU обратилось за комментарием в АО «НПФ Будущее». На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало о похожей ситуации в Пуровском районе. Московская компания АО «НПФ Будущее» незаконно перевела накопления в размере 207 тысяч рублей из ПФР на свой счет без ее согласия и заявления жителя ЯНАО. А еще ранее этот же негосударственный пенсионный фонд перевел накопления жителя Надыма из ПФР на свой счет.

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