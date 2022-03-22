22 марта 2022
21 марта 2022

Деньги пенсионерки из ЯНАО незаконно перевели в скандальную фирму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, мелочь, монеты, доходы, финансы, пенсия, банкноты, деньги, рубли, накопления, сбережения, средства
АО «НПФ Будущее» незаконно перевело 72 тысячи рублей из ПФР на свой счет Фото:

Скандальная московская компания АО «НПФ Будущее» незаконно перевела накопления пенсионерки из Тарко-Сале (Пуровский района, ЯНАО) из ПФР на свой счет без ее согласия и заявления. Как сообщает окружная прокуратура, иск о признании договора недействительным был направлен в Мещанский районный суд Москвы.

«Установлено, что в 2017 году между заявительницей и АО „НПФ Будущее“ без ее согласия заключен договор об обязательном пенсионном страховании. Из Пенсионного фонда России в акционерное общество переведены накопления женщины на сумму 72 тыс. рублей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прокуратура обратилась с иском в Мещанский районный суд Москвы, чтобы возложить на АО «НПФ Будущее» обязанности возвратить средства пенсионных накоплений, а также выплатить проценты за их неправомерное использование. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Пенсионные накопления жительницы ЯНАО возвращены в ПФР.

URA.RU обратилось за комментарием в АО «НПФ Будущее». На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало о похожей ситуации в Пуровском районе. Московская компания АО «НПФ Будущее» незаконно перевела накопления в размере 207 тысяч рублей из ПФР на свой счет без ее согласия и заявления жителя ЯНАО. А еще ранее этот же негосударственный пенсионный фонд перевел накопления жителя Надыма из ПФР на свой счет.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Скандальная московская компания АО «НПФ Будущее» незаконно перевела накопления пенсионерки из Тарко-Сале (Пуровский района, ЯНАО) из ПФР на свой счет без ее согласия и заявления. Как сообщает окружная прокуратура, иск о признании договора недействительным был направлен в Мещанский районный суд Москвы. «Установлено, что в 2017 году между заявительницей и АО „НПФ Будущее“ без ее согласия заключен договор об обязательном пенсионном страховании. Из Пенсионного фонда России в акционерное общество переведены накопления женщины на сумму 72 тыс. рублей», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Прокуратура обратилась с иском в Мещанский районный суд Москвы, чтобы возложить на АО «НПФ Будущее» обязанности возвратить средства пенсионных накоплений, а также выплатить проценты за их неправомерное использование. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Пенсионные накопления жительницы ЯНАО возвращены в ПФР. URA.RU обратилось за комментарием в АО «НПФ Будущее». На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало о похожей ситуации в Пуровском районе. Московская компания АО «НПФ Будущее» незаконно перевела накопления в размере 207 тысяч рублей из ПФР на свой счет без ее согласия и заявления жителя ЯНАО. А еще ранее этот же негосударственный пенсионный фонд перевел накопления жителя Надыма из ПФР на свой счет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...