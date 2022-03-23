Сотни свердловских фирм сорвали контракты из-за санкций

Ежедневно для оформления документа о форс-мажоре в УТПП обращаются 20 компаний Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Несколько сотен компаний из Свердловской области оказались неспособны исполнить свои обязательства по контрактам из-за санкций, связанных со спецоперацией России на Украине. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Михаил Козлов.

По его словам, ежедневно с начала спецоперции на горячую линию УТПП поступает порядка 20 обращений для оформления документа, подтверждающего форс-мажор. Палата выполняет свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы и выдает предприятиям заключение о форс-мажоре.

«Поскольку в результате санкций и разрыва логистических цепочек многие уральские компании не могут выполнить свои обязательства, им нужно защититься, особенно если это связанно с госконтрактами — там все очень серьезно», — пояснил Козлов.

Всего на горячую линию УТПП поступает порядка 150 обращений. Большинство из них связаны с оформлением сертификата происхождения — документа, который позволяет продолжать экспорт, несмотря на запрет вывозить ряд товаров из России. Это ограничение было введено в начале марта и затрагивает более 200 наименований.

В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине, после чего Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ, а западные компании начали массово покидать российский рынок. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что эти шаги «имеют все признаки агрессии».

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