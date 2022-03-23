Сотни свердловских фирм сорвали контракты из-за санкций

Несколько сотен компаний из Свердловской области оказались неспособны исполнить свои обязательства по контрактам из-за санкций, связанных со спецоперацией России на Украине. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Михаил Козлов.
По его словам, ежедневно с начала спецоперции на горячую линию УТПП поступает порядка 20 обращений для оформления документа, подтверждающего форс-мажор. Палата выполняет свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы и выдает предприятиям заключение о форс-мажоре.
«Поскольку в результате санкций и разрыва логистических цепочек многие уральские компании не могут выполнить свои обязательства, им нужно защититься, особенно если это связанно с госконтрактами — там все очень серьезно», — пояснил Козлов.
Всего на горячую линию УТПП поступает порядка 150 обращений. Большинство из них связаны с оформлением сертификата происхождения — документа, который позволяет продолжать экспорт, несмотря на запрет вывозить ряд товаров из России. Это ограничение было введено в начале марта и затрагивает более 200 наименований.
В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине, после чего Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ, а западные компании начали массово покидать российский рынок. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что эти шаги «имеют все признаки агрессии».
Несколько сотен компаний из Свердловской области оказались неспособны исполнить свои обязательства по контрактам из-за санкций, связанных со спецоперацией России на Украине. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Михаил Козлов. По его словам, ежедневно с начала спецоперции на горячую линию УТПП поступает порядка 20 обращений для оформления документа, подтверждающего форс-мажор. Палата выполняет свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы и выдает предприятиям заключение о форс-мажоре. «Поскольку в результате санкций и разрыва логистических цепочек многие уральские компании не могут выполнить свои обязательства, им нужно защититься, особенно если это связанно с госконтрактами — там все очень серьезно», — пояснил Козлов. Всего на горячую линию УТПП поступает порядка 150 обращений. Большинство из них связаны с оформлением сертификата происхождения — документа, который позволяет продолжать экспорт, несмотря на запрет вывозить ряд товаров из России. Это ограничение было введено в начале марта и затрагивает более 200 наименований. В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине, после чего Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ, а западные компании начали массово покидать российский рынок. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что эти шаги «имеют все признаки агрессии».