Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «ВСМПО-Ависма» (один из мировых лидеров по производству титана) к кипрской организации Limpieza Limited на 318 тысяч долларов. Это отражено в картотеке суда.
«Взыскать с „Лимпиеза Лимитед“ в пользу ПАО „Корпорация ВСПМО-Ависма“ основной долг в размере 10 долларов США, проценты в сумме 318 536,03 долларов США, пени в сумме 6 163,80 долларов США, расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере 178 246 рублей», — говорится в решении.
«ВСПМО-Ависма» владела 75% акций Limpieza Limited с июля 2012 года. Кипрская компания имела контролирующую долю в уставном капитале «Демуринского горно-обогатительного комбината» (Днепропетровск), который занимался добычей титана в Украине.
В 2012 году «ВСПМО-Ависма» дала кипрской компании займ в 3,5 миллиона долларов. К 2021 году Limpieza почти полностью вернула основной долг, остались только 10 долларов и проценты в 318 тысяч долларов. Но 20 февраля 2022 года «ВСПМО-Ависма» передала свои 75% акций Limpieza Limited другой кипрской компании — Bolatico Limited. В октябре 2023 года корпорация подала иск в отношении Limpieza Limited.
URA.RU направило запрос в пресс-службу «ВСПМО-Ависмы». Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!