16 апреля 2025

Уральский титановый гигант отсудил у бывшей кипрской «дочки» сотни тысяч долларов. Скрин

Компания «ВСМПО-Ависма» получит от кипрской Limpieza Limited 318 тысяч долларов
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд принял решение 4 апреля
Суд принял решение 4 апреля Фото:

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «ВСМПО-Ависма» (один из мировых лидеров по производству титана) к кипрской организации Limpieza Limited на 318 тысяч долларов. Это отражено в картотеке суда.

«Взыскать с „Лимпиеза Лимитед“ в пользу ПАО „Корпорация ВСПМО-Ависма“ основной долг в размере 10 долларов США, проценты в сумме 318 536,03 долларов США, пени в сумме 6 163,80 долларов США, расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере 178 246 рублей», — говорится в решении.

«ВСПМО-Ависма» владела 75% акций Limpieza Limited с июля 2012 года. Кипрская компания имела контролирующую долю в уставном капитале «Демуринского горно-обогатительного комбината» (Днепропетровск), который занимался добычей титана в Украине.

В 2012 году «ВСПМО-Ависма» дала кипрской компании займ в 3,5 миллиона долларов. К 2021 году Limpieza почти полностью вернула основной долг, остались только 10 долларов и проценты в 318 тысяч долларов. Но 20 февраля 2022 года «ВСПМО-Ависма» передала свои 75% акций Limpieza Limited другой кипрской компании — Bolatico Limited. В октябре 2023 года корпорация подала иск в отношении Limpieza Limited.

URA.RU направило запрос в пресс-службу «ВСПМО-Ависмы». Ответ будет опубликован, как только поступит.

Limpieza Limited может подать апелляцию
Limpieza Limited может подать апелляцию
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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «ВСМПО-Ависма» (один из мировых лидеров по производству титана) к кипрской организации Limpieza Limited на 318 тысяч долларов. Это отражено в картотеке суда. «Взыскать с „Лимпиеза Лимитед“ в пользу ПАО „Корпорация ВСПМО-Ависма“ основной долг в размере 10 долларов США, проценты в сумме 318 536,03 долларов США, пени в сумме 6 163,80 долларов США, расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере 178 246 рублей», — говорится в решении. «ВСПМО-Ависма» владела 75% акций Limpieza Limited с июля 2012 года. Кипрская компания имела контролирующую долю в уставном капитале «Демуринского горно-обогатительного комбината» (Днепропетровск), который занимался добычей титана в Украине. В 2012 году «ВСПМО-Ависма» дала кипрской компании займ в 3,5 миллиона долларов. К 2021 году Limpieza почти полностью вернула основной долг, остались только 10 долларов и проценты в 318 тысяч долларов. Но 20 февраля 2022 года «ВСПМО-Ависма» передала свои 75% акций Limpieza Limited другой кипрской компании — Bolatico Limited. В октябре 2023 года корпорация подала иск в отношении Limpieza Limited. URA.RU направило запрос в пресс-службу «ВСПМО-Ависмы». Ответ будет опубликован, как только поступит.
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© Служба новостей «URA.RU»
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