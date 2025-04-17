Власти назвали стоимость сноса временных трибун на «Екатеринбург-Арене»

Демонтаж временных трибун (их также называют «уши»), которые установили на «Екатеринбург-Арене» в 2018 году для Чемпионата мира по футболу, может обойтись в миллиард рублей. Но таких денег пока нет, заявил на комиссии гордумы по бюджету замминистра спорта области Сергей Набоких, сообщает корреспондент URA.RU.
«Миллиард — затраты у нас на мероприятие. Поэтому нам, конечно, скучно в одиночку решать такие вопросы. Но тем не менее мы прорабатываем этот вопрос [о демонтаже трибун] с федеральным министерством спорта, мы решаем», — объяснил Набоких. По его словам, проект уже готов и прошел госэкспертизу в Москве.
«Екатеринбург Арена» была реконструирована к футбольному чемпионату мира-2018. Ради экономии власти решили построить стадион с временными трибунами. Ожидалось, что после мундиаля конструкции разберут, но этого не случилось. Изначально демонтировать временные трибуны планировали в 2019 году, но деньги не пришли. Затем их решили оставить до Универсиады в 2023 году, однако соревнования в итоге перенесли в китайский город Чэнду. Разобрать «уши» планировали в 2024-м, но и тогда заявку на софинансирование работ по демонтажу решили рассмотреть позже.
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