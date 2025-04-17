Свердловский актер выпал из окна и разбился насмерть, он оставил записку. Фото

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Прощания со Степаном Барановым пройдут 18 апреля
Прощания со Степаном Барановым пройдут 18 апреля Фото:

В Лесном (Свердловская область) 19-летний участник труппы Народного молодежного театра Степан Баранов выпал из окна и разбился насмерть, перед этим выложив пост на своей странице в соцсети. Тело парня обнаружили на козырьке дома, в котором он жил, рассказали очевидцы.

«14 апреля безвременно ушел из жизни Баранов Степан Максимович. Любимый сын, добрый друг, замечательный молодой человек с ранимой душой. Трудно свыкнуться с мыслью, что больше нет с нами Степана. Боль и горечь потери чувствуют родные и друзья. За свои 19 лет Степан оставил теплые воспоминания о себе», — следует из некролога, опубликованного в местных пабликах. Его написали близкие погибшего.

Пост на странице Баранова появился за несколько часов до смерти. В нем он ругался матом, но при этом просил никого не винить в его гибели. По словам парня, у него было пограничное расстройство личности.

В сентябре 2023-го Баранов вошел в состав труппы Народного молодежного театра «Премьера»
В сентябре 2023-го Баранов вошел в состав труппы Народного молодежного театра «Премьера»
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В Лесном (Свердловская область) 19-летний участник труппы Народного молодежного театра Степан Баранов выпал из окна и разбился насмерть, перед этим выложив пост на своей странице в соцсети. Тело парня обнаружили на козырьке дома, в котором он жил, рассказали очевидцы. «14 апреля безвременно ушел из жизни Баранов Степан Максимович. Любимый сын, добрый друг, замечательный молодой человек с ранимой душой. Трудно свыкнуться с мыслью, что больше нет с нами Степана. Боль и горечь потери чувствуют родные и друзья. За свои 19 лет Степан оставил теплые воспоминания о себе», — следует из некролога, опубликованного в местных пабликах. Его написали близкие погибшего. Пост на странице Баранова появился за несколько часов до смерти. В нем он ругался матом, но при этом просил никого не винить в его гибели. По словам парня, у него было пограничное расстройство личности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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