В Лесном (Свердловская область) 19-летний участник труппы Народного молодежного театра Степан Баранов выпал из окна и разбился насмерть, перед этим выложив пост на своей странице в соцсети. Тело парня обнаружили на козырьке дома, в котором он жил, рассказали очевидцы.
«14 апреля безвременно ушел из жизни Баранов Степан Максимович. Любимый сын, добрый друг, замечательный молодой человек с ранимой душой. Трудно свыкнуться с мыслью, что больше нет с нами Степана. Боль и горечь потери чувствуют родные и друзья. За свои 19 лет Степан оставил теплые воспоминания о себе», — следует из некролога, опубликованного в местных пабликах. Его написали близкие погибшего.
Пост на странице Баранова появился за несколько часов до смерти. В нем он ругался матом, но при этом просил никого не винить в его гибели. По словам парня, у него было пограничное расстройство личности.
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