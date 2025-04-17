Житель Миасса взыскал с парковки Екатеринбурга 1,4 миллиона за украденные колеса

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За украденные колеса житель Миасса взыскал долг с автопарковки
За украденные колеса житель Миасса взыскал долг с автопарковки Фото:

Житель Миасса (Челябинская область) взыскал с парковки в Екатеринбурге 1,439 млн рублей за украденные колеса. Как сообщили в пресс-службе Миасского горсуда, вместо новых мужчине поставили на 90% изношенные колеса. Их предстоит вернуть владельцу парковки.

«Суд вынес решение об удовлетворении исковых требований частично. С предпринимателя в пользу истца взыскан материальный ущерб в размере 446,5 тысячи рублей, стоимость некачественной услуги в размере 900 рублей, компенсация морального вреда в размере 15 тысяч рублей и другие суммы», — отметили в суде.

В совокупный платеж судья включил штраф в размере 231,2 тысячи рублей, расходы на юридические услуги (18 тысяч), проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 711,6 тысячи рублей, расходы на госпошлину в доход местного бюджета в сумме 16,685 тысячи рублей.

Без колес стоимостью 435 тысяч рублей Вячеслав С. остался в мае 2024 года, оставив автомобиль на парковке сроком на шесть суток. Хищение стало причиной возбудить уголовное дело. Сначала пострадавший хотел договориться с владельцем парковки о возмещении ущерба, но результатов это не принесло.

После отказа бизнесмена, получившего за охрану автомобиля оплату, житель Миасса пошел в суд. Истец требовал выплаты более солидных сумм, однако претензии удовлетворили в меньшем объеме. В судебном заседании истец дополнил, что страховых выплат по факту хищения колес не получал, по КАСКО автомобиль застрахован не был.

Разбираясь в произошедшем, суд установил, что по муниципальному договору между Городской службой автопарковок и предпринимателем Владимиром Р. Исполнитель обязан обеспечить сохранность автомобилей на парковке. Поскольку по правилам оказания услуг автостоянок в случае инцидента исполнитель обязан возместить убытки, суд сделал вывод, что бизнесмен является надлежащим ответчиком по делу. Поэтому возмещать потерю придется ему. Решение не вступило в законную силу, стороны могут его обжаловать.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в городскую службу автопарковок Екатеринбурга. Ответ будет опубликован после получения.

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Житель Миасса (Челябинская область) взыскал с парковки в Екатеринбурге 1,439 млн рублей за украденные колеса. Как сообщили в пресс-службе Миасского горсуда, вместо новых мужчине поставили на 90% изношенные колеса. Их предстоит вернуть владельцу парковки. «Суд вынес решение об удовлетворении исковых требований частично. С предпринимателя в пользу истца взыскан материальный ущерб в размере 446,5 тысячи рублей, стоимость некачественной услуги в размере 900 рублей, компенсация морального вреда в размере 15 тысяч рублей и другие суммы», — отметили в суде. В совокупный платеж судья включил штраф в размере 231,2 тысячи рублей, расходы на юридические услуги (18 тысяч), проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 711,6 тысячи рублей, расходы на госпошлину в доход местного бюджета в сумме 16,685 тысячи рублей. Без колес стоимостью 435 тысяч рублей Вячеслав С. остался в мае 2024 года, оставив автомобиль на парковке сроком на шесть суток. Хищение стало причиной возбудить уголовное дело. Сначала пострадавший хотел договориться с владельцем парковки о возмещении ущерба, но результатов это не принесло. После отказа бизнесмена, получившего за охрану автомобиля оплату, житель Миасса пошел в суд. Истец требовал выплаты более солидных сумм, однако претензии удовлетворили в меньшем объеме. В судебном заседании истец дополнил, что страховых выплат по факту хищения колес не получал, по КАСКО автомобиль застрахован не был. Разбираясь в произошедшем, суд установил, что по муниципальному договору между Городской службой автопарковок и предпринимателем Владимиром Р. Исполнитель обязан обеспечить сохранность автомобилей на парковке. Поскольку по правилам оказания услуг автостоянок в случае инцидента исполнитель обязан возместить убытки, суд сделал вывод, что бизнесмен является надлежащим ответчиком по делу. Поэтому возмещать потерю придется ему. Решение не вступило в законную силу, стороны могут его обжаловать. При подготовке материала URA.RU направило запрос в городскую службу автопарковок Екатеринбурга. Ответ будет опубликован после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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