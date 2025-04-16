В Екатеринбурге с вечера 16 апреля не могут найти 15-летнюю Сабину Камалетдинову, которая ушла на детскую площадку и не вернулась. Последний раз ребенка видели в районе Химмаша, рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв».
Согласно ориентировке, ростом пропавшая 160 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, темно-русые волосы, картавит. На правой руке девочки набита татуировка в виде сердца. На момент пропажи была одета в широкие серые джинсы, кроссовки, худи с рисунком сердца из паутины.
Помимо волонтеров, на поиски подростка вышли сотрудники отдела полиции №13 УМВД России. Всех, кто располагает информацией о ребенке, просят обращаться по телефону (343)356-42-13 или «112», «102».
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