16 апреля 2025

В Екатеринбурге бесследно пропала 15-летняя девочка с татуировкой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета движения «За возрождение Урала». Челябинск, косы, девочка, прическа
Ребенок исчез 16 апреля (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге с вечера 16 апреля не могут найти 15-летнюю Сабину Камалетдинову, которая ушла на детскую площадку и не вернулась. Последний раз ребенка видели в районе Химмаша, рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

Согласно ориентировке, ростом пропавшая 160 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, темно-русые волосы, картавит. На правой руке девочки набита татуировка в виде сердца. На момент пропажи была одета в широкие серые джинсы, кроссовки, худи с рисунком сердца из паутины.

Помимо волонтеров, на поиски подростка вышли сотрудники отдела полиции №13 УМВД России. Всех, кто располагает информацией о ребенке, просят обращаться по телефону (343)356-42-13 или «112», «102».

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В Екатеринбурге с вечера 16 апреля не могут найти 15-летнюю Сабину Камалетдинову, которая ушла на детскую площадку и не вернулась. Последний раз ребенка видели в районе Химмаша, рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв». Согласно ориентировке, ростом пропавшая 160 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, темно-русые волосы, картавит. На правой руке девочки набита татуировка в виде сердца. На момент пропажи была одета в широкие серые джинсы, кроссовки, худи с рисунком сердца из паутины. Помимо волонтеров, на поиски подростка вышли сотрудники отдела полиции №13 УМВД России. Всех, кто располагает информацией о ребенке, просят обращаться по телефону (343)356-42-13 или «112», «102».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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