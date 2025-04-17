Спортивная академия Игоря Алтушкина признана лучшей в России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спортивный центр построили в 2018 году
Спортивный центр построили в 2018 году Фото:

Академия единоборств РМК, основанная главой «Русской медной компании», меценатом Игорем Алтушкиным, стала победителем 12-й ежегодной премии Sport Facilities в номинации «Лучший дворец единоборств». Церемония награждения состоялась в Москве, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

«Хочется сказать, что те проекты, за которые берется Игорь Алексеевич, меняют в лучшую сторону не только город, но и мышление молодежи. Академия РМК доказывает это каждый день на протяжении семи лет. Спасибо жюри за оказанное доверие и признание», — сказал гендиректор академии Евгений Звездников во время получения награды в здании Министерства спорта РФ.

Один из главных спортивных центров Урала был построен в 2018 году в Екатеринбурге. На открытие приезжали Майк Тайсон, Федор Емельяненко и другие звезды мирового спорта. На шести этажах развивается десять направлений единоборств, и каждую неделю проходят турниры и соревнования. Задачей академии является увеличить количество детей и взрослых, ведущих здоровый образ жизни.

Награду получил генеральный директор академии Евгений Звездников
Награду получил генеральный директор академии Евгений Звездников
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Академия единоборств РМК, основанная главой «Русской медной компании», меценатом Игорем Алтушкиным, стала победителем 12-й ежегодной премии Sport Facilities в номинации «Лучший дворец единоборств». Церемония награждения состоялась в Москве, рассказали URA.RU в пресс-службе компании. «Хочется сказать, что те проекты, за которые берется Игорь Алексеевич, меняют в лучшую сторону не только город, но и мышление молодежи. Академия РМК доказывает это каждый день на протяжении семи лет. Спасибо жюри за оказанное доверие и признание», — сказал гендиректор академии Евгений Звездников во время получения награды в здании Министерства спорта РФ. Один из главных спортивных центров Урала был построен в 2018 году в Екатеринбурге. На открытие приезжали Майк Тайсон, Федор Емельяненко и другие звезды мирового спорта. На шести этажах развивается десять направлений единоборств, и каждую неделю проходят турниры и соревнования. Задачей академии является увеличить количество детей и взрослых, ведущих здоровый образ жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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