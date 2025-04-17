Академия единоборств РМК, основанная главой «Русской медной компании», меценатом Игорем Алтушкиным, стала победителем 12-й ежегодной премии Sport Facilities в номинации «Лучший дворец единоборств». Церемония награждения состоялась в Москве, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.
«Хочется сказать, что те проекты, за которые берется Игорь Алексеевич, меняют в лучшую сторону не только город, но и мышление молодежи. Академия РМК доказывает это каждый день на протяжении семи лет. Спасибо жюри за оказанное доверие и признание», — сказал гендиректор академии Евгений Звездников во время получения награды в здании Министерства спорта РФ.
Один из главных спортивных центров Урала был построен в 2018 году в Екатеринбурге. На открытие приезжали Майк Тайсон, Федор Емельяненко и другие звезды мирового спорта. На шести этажах развивается десять направлений единоборств, и каждую неделю проходят турниры и соревнования. Задачей академии является увеличить количество детей и взрослых, ведущих здоровый образ жизни.
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