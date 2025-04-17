Острый дефицит офисов возник в Екатеринбурге

На рынке Екатеринбурга строится 90 тысяч «квадратов» бизнес-центров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На рынке сейчас около 90 тысяч «квадратов» строящихся офисов
На рынке сейчас около 90 тысяч «квадратов» строящихся офисов Фото:

В Екатеринбурге зафиксирована нехватка бизнес-центров и площадей в них. Вакантных помещений становится все меньше, а новые проекты на рынке появляются медленно. Об этом рассказал глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. 

«Объем текущего строительства бизнес-центров, включая объекты для собственной эксплуатации, составляет лишь 90 тысяч квадратных метров. Вакантные площади стремятся к нулю, а ставки растут. Это усугубляет дефицит», — пояснил Хорьков в своем telegam-канале. По его словам, много работников сейчас сконцентрировано в сфере услуг и торговли, именно эти секторы предъявляют наибольший спрос на офисные пространства. 

Доля площадей разных типах офисов в бизнес-центрах не превышает 5%. Офисы класса А занимают 1%, класса В +: 1%, класса В: 3%. 

По данным «ХОД Консалтинг», аренда офисов класса В + за год подорожала на 28% (2190 рублей за «квадрат» в месяц). Офисы класса А подорожали на 30% (3330 рублей за «квадрат»), а помещения класса В стали дороже на 36%, квадрат в среднем стоил 1640 рублей за «квадрат».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге зафиксирована нехватка бизнес-центров и площадей в них. Вакантных помещений становится все меньше, а новые проекты на рынке появляются медленно. Об этом рассказал глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.  «Объем текущего строительства бизнес-центров, включая объекты для собственной эксплуатации, составляет лишь 90 тысяч квадратных метров. Вакантные площади стремятся к нулю, а ставки растут. Это усугубляет дефицит», — пояснил Хорьков в своем telegam-канале. По его словам, много работников сейчас сконцентрировано в сфере услуг и торговли, именно эти секторы предъявляют наибольший спрос на офисные пространства.  Доля площадей разных типах офисов в бизнес-центрах не превышает 5%. Офисы класса А занимают 1%, класса В +: 1%, класса В: 3%.  По данным «ХОД Консалтинг», аренда офисов класса В + за год подорожала на 28% (2190 рублей за « квадрат» в месяц). Офисы класса А подорожали на 30% (3330 рублей за « квадрат» ), а помещения класса В стали дороже на 36%, квадрат в среднем стоил 1640 рублей за « квадрат» .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...