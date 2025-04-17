Острый дефицит офисов возник в Екатеринбурге

В Екатеринбурге зафиксирована нехватка бизнес-центров и площадей в них. Вакантных помещений становится все меньше, а новые проекты на рынке появляются медленно. Об этом рассказал глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.
«Объем текущего строительства бизнес-центров, включая объекты для собственной эксплуатации, составляет лишь 90 тысяч квадратных метров. Вакантные площади стремятся к нулю, а ставки растут. Это усугубляет дефицит», — пояснил Хорьков в своем telegam-канале. По его словам, много работников сейчас сконцентрировано в сфере услуг и торговли, именно эти секторы предъявляют наибольший спрос на офисные пространства.
Доля площадей разных типах офисов в бизнес-центрах не превышает 5%. Офисы класса А занимают 1%, класса В +: 1%, класса В: 3%.
По данным «ХОД Консалтинг», аренда офисов класса В + за год подорожала на 28% (2190 рублей за «квадрат» в месяц). Офисы класса А подорожали на 30% (3330 рублей за «квадрат»), а помещения класса В стали дороже на 36%, квадрат в среднем стоил 1640 рублей за «квадрат».
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