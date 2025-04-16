Актер «Уральских пельменей» Андрей Рожков спел песню для заставки сериала «Киловаттино», который выходит на СТС. Видео записи песни появилась в соцсетях актера.
Рожков исполнил песню вместе с актерским составом сериала. Они перепели песню «Снится мне деревня» Сергея Беликова, которая звучит в конце каждой серии.
Андрей Рожков из «Уральских пельменей» впервые выступил в главной роли в сериале «Киловаттино», который транслируется на телеканале СТС. В сериале он играет роль Вадима, отца семейства, который сталкивается с финансовыми трудностями после того, как его жена становится жертвой мошенников.
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