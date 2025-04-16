16 апреля 2025

Звезда «Уральских пельменей» Рожков спел песню для сериала. Видео

Андрей Рожков спел песню для сериала «Киловаттино» на СТС
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Рожков впервые исполнил главную роль в сериале
Андрей Рожков впервые исполнил главную роль в сериале Фото:

Актер «Уральских пельменей» Андрей Рожков  спел песню для заставки сериала «Киловаттино», который выходит на СТС. Видео записи песни появилась в соцсетях актера.

Рожков исполнил песню вместе с актерским составом сериала. Они перепели песню «Снится мне деревня» Сергея Беликова, которая звучит в конце каждой серии.

Андрей Рожков из «Уральских пельменей» впервые выступил в главной роли в сериале «Киловаттино», который транслируется на телеканале СТС. В сериале он играет роль Вадима, отца семейства, который сталкивается с финансовыми трудностями после того, как его жена становится жертвой мошенников.

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Актер «Уральских пельменей» Андрей Рожков  спел песню для заставки сериала «Киловаттино», который выходит на СТС. Видео записи песни появилась в соцсетях актера. Рожков исполнил песню вместе с актерским составом сериала. Они перепели песню «Снится мне деревня» Сергея Беликова, которая звучит в конце каждой серии. Андрей Рожков из «Уральских пельменей» впервые выступил в главной роли в сериале «Киловаттино», который транслируется на телеканале СТС. В сериале он играет роль Вадима, отца семейства, который сталкивается с финансовыми трудностями после того, как его жена становится жертвой мошенников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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