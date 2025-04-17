«Закончитесь как женщина»: свердловчанка хочет засудить гинеколога, проткнувшего ей матку

Жительница Тугулыма пожаловалась на акушера-гинеколога после неудачной операции

17 апреля 2025 в 13:38 Размер текста - 17 +

30-летняя свердловчанка до сих пор тяжело переживает то, что случилось с ней в больнице (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Тугулыма (Свердловская область) обвинила местную больницу в оказании некачественной помощи, которая едва не стоила ей здоровья и жизни: во время операции ей проткнули матку и были вынуждены на вертолете увезти в Екатеринбург. Пострадавшая девушка рассказала URA.RU, что правоохранительные органы отказали ей в возбуждении уголовного дела. В самой ЦРБ агентству заявили, что врачебной ошибки не было. История произошла в конце ноября прошлого года. Мария (имя героини изменено по этическим соображениям — прим.URA.RU) была на девятой неделе беременности, когда на УЗИ обнаружилось, что беременность замерла. В ЦРБ Тугулыма ей провели чистку, однако спустя три дня контрольное УЗИ показало, что плод так и остался внутри. Девушку в тот же день отправили на повторную чистку. Во время этой манипуляции случилась перфорация матки: попросту говоря, акушер-гинеколог проткнула пациентке орган. «Когда меня вывели после наркоза, мне не сказали, что произошла перфорация матки, а сказали, что будут делать полостную лапаротомию. Я ничего не понимала», — Мария с неохотой вспоминает тот день. Ее мама пояснила, что дочери после повторной чистки сделали кесарево сечение, чтобы удалить умерший плод, но якобы его не нашли. Состояние девушки ухудшалось, на следующее утро ее на вертолете доставили в свердловскую областную больницу. Там Маше сделали операцию: хирурги спасли не просто пациенту, но и пострадавший орган. Оперирующий доктор тогда якобы сказал Марии: «Мне очень жаль, что вы стали жертвой ваших врачей». «Для меня это болезненная тема. Как вы думаете, что можно чувствовать, когда у вас двое детей, и вы чуть не умерли под ножом? Когда вам скажут в 30 лет: „Возможно, вы закончитесь как женщина“. Мол, матка — это не жизненно важный орган, есть же двое детей, че вам еще надо? За 40 дней я перенесла такое, чего не пожелаешь и врагу. Слава Богу, что осталась жива», — говорит Мария. «Тогда был очень тяжелый и страшный период в нашей семье. Сначала умерла моя мама, через месяц — муж (бабушка и папа Маши). И вскоре с дочкой случилась эта беда!.. Если бы ее не спасли, я бы этого не пережила. Мы хотим, чтобы этого врача наказали, она же может покалечить и других женщин. Она даже не принесла нам своих извинений», — возмущена мама Марии. По ее словам, они написали заявления в прокуратуру и СКР, которые перенаправили их в полицию. Там, по словам семьи, в возбуждении уголовного дела отказали. Семья намерена оспорить это решение и дойти до суда. В самой ЦРБ Тугулыма заявили, что проверка по случаю с Марией еще идет, и подчеркнули, что врачебной ошибки в отношении пациентки допущено не было. От более подробного комментария в больнице отказались, сославшись на закон о персональных данных. Также корреспондент попросил свердловский минздрав прокомментировать инцидент, ответ на запрос ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Тугулыма (Свердловская область) обвинила местную больницу в оказании некачественной помощи, которая едва не стоила ей здоровья и жизни: во время операции ей проткнули матку и были вынуждены на вертолете увезти в Екатеринбург. Пострадавшая девушка рассказала URA.RU, что правоохранительные органы отказали ей в возбуждении уголовного дела. В самой ЦРБ агентству заявили, что врачебной ошибки не было. История произошла в конце ноября прошлого года. Мария (имя героини изменено по этическим соображениям — прим.URA.RU) была на девятой неделе беременности, когда на УЗИ обнаружилось, что беременность замерла. В ЦРБ Тугулыма ей провели чистку, однако спустя три дня контрольное УЗИ показало, что плод так и остался внутри. Девушку в тот же день отправили на повторную чистку. Во время этой манипуляции случилась перфорация матки: попросту говоря, акушер-гинеколог проткнула пациентке орган. «Когда меня вывели после наркоза, мне не сказали, что произошла перфорация матки, а сказали, что будут делать полостную лапаротомию. Я ничего не понимала», — Мария с неохотой вспоминает тот день. Ее мама пояснила, что дочери после повторной чистки сделали кесарево сечение, чтобы удалить умерший плод, но якобы его не нашли. Состояние девушки ухудшалось, на следующее утро ее на вертолете доставили в свердловскую областную больницу. Там Маше сделали операцию: хирурги спасли не просто пациенту, но и пострадавший орган. Оперирующий доктор тогда якобы сказал Марии: «Мне очень жаль, что вы стали жертвой ваших врачей». «Для меня это болезненная тема. Как вы думаете, что можно чувствовать, когда у вас двое детей, и вы чуть не умерли под ножом? Когда вам скажут в 30 лет: „Возможно, вы закончитесь как женщина“. Мол, матка — это не жизненно важный орган, есть же двое детей, че вам еще надо? За 40 дней я перенесла такое, чего не пожелаешь и врагу. Слава Богу, что осталась жива», — говорит Мария. «Тогда был очень тяжелый и страшный период в нашей семье. Сначала умерла моя мама, через месяц — муж (бабушка и папа Маши). И вскоре с дочкой случилась эта беда!.. Если бы ее не спасли, я бы этого не пережила. Мы хотим, чтобы этого врача наказали, она же может покалечить и других женщин. Она даже не принесла нам своих извинений», — возмущена мама Марии. По ее словам, они написали заявления в прокуратуру и СКР, которые перенаправили их в полицию. Там, по словам семьи, в возбуждении уголовного дела отказали. Семья намерена оспорить это решение и дойти до суда. В самой ЦРБ Тугулыма заявили, что проверка по случаю с Марией еще идет, и подчеркнули, что врачебной ошибки в отношении пациентки допущено не было. От более подробного комментария в больнице отказались, сославшись на закон о персональных данных. Также корреспондент попросил свердловский минздрав прокомментировать инцидент, ответ на запрос ожидается.