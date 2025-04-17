Денис Дорохов снимает новый сезон шоу «Рыцарь Дорох»
Телеведущий, юморист и актер Денис Дорохов приехал в Музейный комплекс Верхней Пышмы (Свердловская область). Комик работает здесь над своим проектом, подтвердили URA.RU в пресс-службе учреждения.
Как пояснили в музее, Дорохов и автоблогер Денис Михеев сейчас снимают шоу «Рыцарь Дорох». Когда именно выйдет выпуск, пока неизвестно.
Ранее в комплексе снимали фильм «Исчезнувший велосипедист», где сыграли актеры Антон Лапенко и Тимофей Трибунцев. Режиссером стал бывший главный режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!