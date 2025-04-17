Комик Дорохов замечен в Верхней Пышме. Фото, видео

Комик Дорохов снимает шоу в Музейном комплексе в Верхней Пышме
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Денис Дорохов снимает новый сезон шоу «Рыцарь Дорох»
Денис Дорохов снимает новый сезон шоу «Рыцарь Дорох» Фото:

Телеведущий, юморист и актер Денис Дорохов приехал в Музейный комплекс Верхней Пышмы (Свердловская область). Комик работает здесь над своим проектом, подтвердили URA.RU в пресс-службе учреждения.

Как пояснили в музее, Дорохов и автоблогер Денис Михеев сейчас снимают шоу «Рыцарь Дорох». Когда именно выйдет выпуск, пока неизвестно.

Ранее в комплексе снимали фильм «Исчезнувший велосипедист», где сыграли актеры Антон Лапенко и Тимофей Трибунцев. Режиссером стал бывший главный режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий.

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Телеведущий, юморист и актер Денис Дорохов приехал в Музейный комплекс Верхней Пышмы (Свердловская область). Комик работает здесь над своим проектом, подтвердили URA.RU в пресс-службе учреждения. Как пояснили в музее, Дорохов и автоблогер Денис Михеев сейчас снимают шоу «Рыцарь Дорох». Когда именно выйдет выпуск, пока неизвестно. Ранее в комплексе снимали фильм «Исчезнувший велосипедист», где сыграли актеры Антон Лапенко и Тимофей Трибунцев. Режиссером стал бывший главный режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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