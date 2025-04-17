Оливиан, Элизабет и Джаннат: как свердловчане стали называть детей весной

В Свердловской области родители продолжают выбирать необычные имена для малышей. Одними из самых редких в 2025 году стали Оливиан, Элизабет, Джаннат, следует из онлайн-реестра ЗАГС на 17 апреля. При этом самыми популярными именами по-прежнему остаются Михаил и София.
Самые редкие имена в регионе для мальчиков — Имам, Анварджон, Мухаммад Соле, Истамбой, Оливиан. Новорожденных девочек назвали Саъдия, Элизабет, Анелия, Джаннат и Василисса.
Несмотря на тренд на необычные имена, родители выбирают и распространенные. Например, Софией в этом году назвали уже 217 девочек, Анной — 179, Викторией — 177, Евой — 167, Варварой — 169. Мальчики часто получают имена Михаил (260), Александр (218), Артем (187), Лев (184) и Тимофей (179).
В феврале родители тоже выбирали редкие имена для своих малышей. Например, мальчиков называли Тихомир, Рамис, Теван. Несколько девочек получили имена Гюлчечег, Самират, Римма и Виталина. А среди популярных имен уже несколько лет лидируют Михаил и София.
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