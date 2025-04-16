В НАК призвали запретить никабы после драки пенсионерки с мигранткой в метро

Председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов напомнил о предложении председателя Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева на запрет ношения никабов в России. Он выступил за его принятие. Подобное заявление было сделано после драки мигрантки и пенсионерки в метро Москвы, вторая пыталась снять с другой никаб.
«Повторяемость таких акций, увеличение их числа говорит об их системности и организованности. Все понимают, что именно из таких, на первый взгляд, небольших, но повторяющихся происшествий можно в итоге разжечь серьезный межнациональный и межрелигиозный конфликт с дестабилизацией внутриполитической обстановки. <...> А мы в России чего еще ждем? Нам уже давно пора принять на законодательном уровне предложение, озвученное почти год назад председателем СПЧ В. А. Фадеевым о введении запрета никабов», — написал Кабанов в telegram-канале.
По его словам, во многих случаях, выбор носить никаб или паранджу в общественных местах является не просто демонстрацией радикальных взглядов, но и преднамеренным способом спровоцировать конфликт. Данное одеяние часто вызывает у граждан ассоциации с угрозой терактов и радикальным исламизмом.
Ранее в Москве на семь суток арестовали 61-летнюю женщину после инцидента в метрополитене, где она попыталась сорвать никаб с лица другой пассажирки. По словам свидетелей, причиной для таких действий стало то, что пенсионерке женщина в этом элементе одежды показалась подозрительной. Помимо физического вмешательства, задержанная также начала фотографировать пострадавшую на телефон и игнорировала просьбы остановиться. Этот момент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Полиция составила на нарушительницу протокол за мелкое хулиганство.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.