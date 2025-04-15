Как свердловчане помогли тайно сберечь бесценные коллекции Эрмитажа. Фото, видео

В годы Великой Отечественной войны в Свердловске прятали картины Рембрандта

15 апреля 2025 в 21:28 Размер текста - 17 +

Великие произведения искусств хранились в Свердловске в условиях строжайшей секретности Фото: Илья Московец © URA.RU В годы Великой Отечественной войны были эвакуированы не только миллионы людей, но и тысячи бесценных сокровищ из музеев. Уникальные коллекции Эрмитажа, например, вывезли в Свердловск. Как в эти страшные годы уральцы помогли сберечь бесценные экспонаты — в материале URA.RU. Сборы Подготовка к эвакуации коллекций из Эрмитажа началась задолго до начала войны: в 1939 году в музее сделали специальные ящики для транспортировки, заготовили 28 тонн стружки и бумаги. К апрелю 1941-го даже отпечатали описи, чтобы в дальнейшем в них внести наименования предметов, а также рассчитали сколько людей потребуется для упаковки и погрузки экспонатов. Директор Эрмитажа Иосиф Орбели (на фото) готовился к эвакуации экспонатов заранее Фото: Илья Московец © URA.RU Подготовиться к эвакуации заранее удалось благодаря директору Эрмитажа Иосифу Орбели. Он заблаговременно договорился, чтобы музею выделили здание, где рабочие делали ящики. Стоило этого больших трудов: в те годы каждый рулон ткани, стружки и других материалов приходилось «выбивать». Взрывной темперамент и влияние Орбели сыграли в этом первостепенную роль. Кроме этого, он изучил, как в годы Первой мировой войны Эрмитаж эвакуировали в Москву. Утро 22 июня 1941 года работники Эрмитажа встречали на работе. Орбели разрешил подчиненным отправиться по домам, чтобы на следующий день они приступили к упаковке всех экспонатов, и уже 23 апреля стартовали масштабные сборы. Помощь пришла неожиданно: к работам подключились красноармейцы, художники, артисты, студенты и все неравнодушные ленинградцы. Картины, скульптуры, документы упаковывали день и ночь, спали немного — прямо на скамейках Эрмитажного театра. Картины снимали без рамок, чтобы после реэвакуации можно было восстановить, на каких стенах и в каких залах находились работы. При этом важно было не только вывезти как можно больше произведений, но и качественно их упаковать, чтобы они пережили войну. Сотрудники Эрмитажа почти не спали и торопились с эвакуацией Фото: Илья Московец © URA.RU Вся эвакуация проходила под руководством особой комиссии: специалисты осматривали каждое произведение и подбирали к нему индивидуальную упаковку. Больше всего проблем доставило «Возвращение блудного сына». Крупные картины обычно наматывали на валы, но из-за того, что работа Рембрандта была высотой три метра, а красочный слой мог отойти, ее упаковали в отдельный плотный ящик вместе с рамой. Музейщики опасались, что такой огромный экспонат не поместится в вагон поезда, но обошлось. За полторы недели сотрудники Эрмитажа собрали всю основную экспозицию — около полумиллиона экспонатов — и погрузили в 22 вагона. Орбели лично отбирал сопровождающих. Ответственным за первый эшелон назначили заведующего отделом западноевропейского искусства Владимира Левинсона-Лессинга. Состав также сопровождал комиссар государственной безопасности Карл Павлов и заместитель председателя комитета по делам искусств Анатолий Константинов. Поезд с ценным грузом прибыл в Свердловск 7 июля 1941 года. Еще 700 тысяч предметов из запасных фондов прибыли 1 августа вторым эшелоном. Планировали и третью отправку, но не удалось: вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады. Вместе с музейными сокровищами на Урал переехали 55 сотрудников Эрмитажа, многие с семьями. Люди даже не знали, куда именно их везут. Сначала ленинградцев доставили в Молотов (ныне Пермь), они испугались, что окажутся в глуши, но с облегчением вздохнули, когда прибыли в Свердловск. Почему именно Свердловск Пережидать войну коллекция Эрмитажа могла и в Молотове. Но столица Урала была более надежным местом: находилась в глубине страны, до нее шла прямая железная дорога, а в городе находилась картинная галерея с компетентными сотрудниками и необходимым температурным режимом для сохранности работ. Ящики с экспонатами заняли пространство до потолка Фото: Илья Московец © URA.RU Всего на Урал эвакуировали 1,2 миллиона экспонатов. Их распределили по трем местам — в Римско-католическом храме Зачатия святой Анны (находится на пересечении улиц Розы Люксембург и Карла Либкнехта), доме Ипатьева (место расстрела царской семьи), а основную и ценную часть коллекции расположили в Свердловской картинной галерее на Вайнера, 11 (здание Музея ИЗО, в котором расположен филиал «Эрмитаж-Урал»). Несмотря на объем коллекции, мало кто знал, что работы Питера Пауля Рубенса, Эль Греко, Рафаэля, Рембрандта, Тициана, Леонардо да Винчи, Антонио Раджи с его бюстом Аполлона и другие шедевры скрывались все это за закрытыми дверями. Также в Свердловск перевезли ювелирные украшения, редкие документы, столовые приборы, для них в здании на Вайнера построили специальный сейф, а на входе разместили милицейские и пожарные посты. Свердловчане ежедневно проходили мимо картинной галереи и не могли представить, насколько дорогая коллекция хранится в подвалах небольшого двухэтажного помещения в центре города. Людям было известно лишь одно: в Свердловск приехали сотрудники Эрмитажа с семьями, но, что они сопровождали редкие экспонаты, не догадывался никто. Ездили на картошку и читали лекции В эвакуации сотрудники продолжали работать. Главной задачей, конечно, было сохранение коллекций, но параллельно эрмитажники занимались реставрационной и научной работой, проводили контрольные вскрытия ящиков с экспонатами, обрабатывали медные статуи, чтобы они не подвергались коррозии, вели курсы в Свердловском государственном университете (позже — УрГУ, ныне — УрФУ), читали лекции в госпиталях, помогали в археологических раскопках и с атрибуцией местной коллекции, делились с сотрудниками Свердловской картинной галереи знаниями и опытом. И ездили на картошку. Сотрудники Эрмитажа с лекцией в госпитале в Свердловске Фото: Илья Московец © URA.RU Ленинградцы даже успели провести одну выставку. В переломный момент Великой Отечественной войны для поддержания боевого духа советских граждан летом 1943 года в Доме колхозника открылась экспозиция «Героическое военное прошлое русского народа». Она была сборной и передвижной: сначала побывала в Молотове (где хранилась коллекция «Русского музея»), затем в Свердловске, Челябинске и Тюмени. После этого работы развезли по городам, где они хранились и больше никогда не извлекались для экспонирования. Возвращение домой 9 мая 1945 года Советский Союз праздновал победу в Великой Отечественной войне. Сотрудники музея понимали: можно возвращаться в Ленинград. Орбели предположил, что учреждение откроется в августе, но распоряжение Совета народных комиссаров поступило поздно — лишь в конце месяца. К осени экспонаты упаковали, а для их доставки на вокзал предоставили 16 трехтонных машин и 120 рабочих (20 бригад по 6 человек). Реэвакуация шла медленее Фото: Илья Московец © URA.RU Погрузка ценностей началась 3 октября, трудиться приходилось по 12 часов. К работе привлекли учащихся художественного училища им. Шадра, среди которых оказался и известный художник Виталий Волович. Он вспоминал, что вместе с ребятами нес огромный ящик, и к нему подбежала женщина с криками: «Пожалуйста, аккуратнее». Волович поинтересовался, что же там такого, ему ответили: «Возвращение блудного сына». Последний ящик вывезли 6 октября в 22:00, и на следующий день составы с разницей в один час отправились в Ленинград. Домой коллекция вернулась в начале ноября. За все годы войны, что она находилась в Свердловске, ни одна работа не пострадала и не была утеряна. В качестве благодарности с 1947-го по 1959 годы в несколько этапов Эрмитаж подарил Свердловской картинной галерее 283 работы и 100 редких книг (коронационные альбомы и другие важные документы). Во время первой передачи ценный груз сопровождали сотрудники ленинградского музея — те самые, что жили в эвакуации в Свердловске. Так на Урал переехали коллекции античного стекла и керамики, западноевропейского искусства (например, Филиппа Петера Рооса, Якоба Йорданса), русской классики (Ивана Шишкина, Бориса Кустодиева), декоративно-прикладного искусства Японии и Китая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В годы Великой Отечественной войны были эвакуированы не только миллионы людей, но и тысячи бесценных сокровищ из музеев. Уникальные коллекции Эрмитажа, например, вывезли в Свердловск. Как в эти страшные годы уральцы помогли сберечь бесценные экспонаты — в материале URA.RU. Подготовка к эвакуации коллекций из Эрмитажа началась задолго до начала войны: в 1939 году в музее сделали специальные ящики для транспортировки, заготовили 28 тонн стружки и бумаги. К апрелю 1941-го даже отпечатали описи, чтобы в дальнейшем в них внести наименования предметов, а также рассчитали сколько людей потребуется для упаковки и погрузки экспонатов. Подготовиться к эвакуации заранее удалось благодаря директору Эрмитажа Иосифу Орбели. Он заблаговременно договорился, чтобы музею выделили здание, где рабочие делали ящики. Стоило этого больших трудов: в те годы каждый рулон ткани, стружки и других материалов приходилось «выбивать». Взрывной темперамент и влияние Орбели сыграли в этом первостепенную роль. Кроме этого, он изучил, как в годы Первой мировой войны Эрмитаж эвакуировали в Москву. Утро 22 июня 1941 года работники Эрмитажа встречали на работе. Орбели разрешил подчиненным отправиться по домам, чтобы на следующий день они приступили к упаковке всех экспонатов, и уже 23 апреля стартовали масштабные сборы. Помощь пришла неожиданно: к работам подключились красноармейцы, художники, артисты, студенты и все неравнодушные ленинградцы. Картины, скульптуры, документы упаковывали день и ночь, спали немного — прямо на скамейках Эрмитажного театра. Картины снимали без рамок, чтобы после реэвакуации можно было восстановить, на каких стенах и в каких залах находились работы. При этом важно было не только вывезти как можно больше произведений, но и качественно их упаковать, чтобы они пережили войну. Вся эвакуация проходила под руководством особой комиссии: специалисты осматривали каждое произведение и подбирали к нему индивидуальную упаковку. Больше всего проблем доставило «Возвращение блудного сына». Крупные картины обычно наматывали на валы, но из-за того, что работа Рембрандта была высотой три метра, а красочный слой мог отойти, ее упаковали в отдельный плотный ящик вместе с рамой. Музейщики опасались, что такой огромный экспонат не поместится в вагон поезда, но обошлось. За полторы недели сотрудники Эрмитажа собрали всю основную экспозицию — около полумиллиона экспонатов — и погрузили в 22 вагона. Орбели лично отбирал сопровождающих. Ответственным за первый эшелон назначили заведующего отделом западноевропейского искусства Владимира Левинсона-Лессинга. Состав также сопровождал комиссар государственной безопасности Карл Павлов и заместитель председателя комитета по делам искусств Анатолий Константинов. Поезд с ценным грузом прибыл в Свердловск 7 июля 1941 года. Еще 700 тысяч предметов из запасных фондов прибыли 1 августа вторым эшелоном. Планировали и третью отправку, но не удалось: вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады. Вместе с музейными сокровищами на Урал переехали 55 сотрудников Эрмитажа, многие с семьями. Люди даже не знали, куда именно их везут. Сначала ленинградцев доставили в Молотов (ныне Пермь), они испугались, что окажутся в глуши, но с облегчением вздохнули, когда прибыли в Свердловск. Пережидать войну коллекция Эрмитажа могла и в Молотове. Но столица Урала была более надежным местом: находилась в глубине страны, до нее шла прямая железная дорога, а в городе находилась картинная галерея с компетентными сотрудниками и необходимым температурным режимом для сохранности работ. Всего на Урал эвакуировали 1,2 миллиона экспонатов. Их распределили по трем местам — в Римско-католическом храме Зачатия святой Анны (находится на пересечении улиц Розы Люксембург и Карла Либкнехта), доме Ипатьева (место расстрела царской семьи), а основную и ценную часть коллекции расположили в Свердловской картинной галерее на Вайнера, 11 (здание Музея ИЗО, в котором расположен филиал «Эрмитаж-Урал»). Несмотря на объем коллекции, мало кто знал, что работы Питера Пауля Рубенса, Эль Греко, Рафаэля, Рембрандта, Тициана, Леонардо да Винчи, Антонио Раджи с его бюстом Аполлона и другие шедевры скрывались все это за закрытыми дверями. Также в Свердловск перевезли ювелирные украшения, редкие документы, столовые приборы, для них в здании на Вайнера построили специальный сейф, а на входе разместили милицейские и пожарные посты. Свердловчане ежедневно проходили мимо картинной галереи и не могли представить, насколько дорогая коллекция хранится в подвалах небольшого двухэтажного помещения в центре города. Людям было известно лишь одно: в Свердловск приехали сотрудники Эрмитажа с семьями, но, что они сопровождали редкие экспонаты, не догадывался никто. В эвакуации сотрудники продолжали работать. Главной задачей, конечно, было сохранение коллекций, но параллельно эрмитажники занимались реставрационной и научной работой, проводили контрольные вскрытия ящиков с экспонатами, обрабатывали медные статуи, чтобы они не подвергались коррозии, вели курсы в Свердловском государственном университете (позже — УрГУ, ныне — УрФУ), читали лекции в госпиталях, помогали в археологических раскопках и с атрибуцией местной коллекции, делились с сотрудниками Свердловской картинной галереи знаниями и опытом. И ездили на картошку. Ленинградцы даже успели провести одну выставку. В переломный момент Великой Отечественной войны для поддержания боевого духа советских граждан летом 1943 года в Доме колхозника открылась экспозиция «Героическое военное прошлое русского народа». Она была сборной и передвижной: сначала побывала в Молотове (где хранилась коллекция «Русского музея»), затем в Свердловске, Челябинске и Тюмени. После этого работы развезли по городам, где они хранились и больше никогда не извлекались для экспонирования. 9 мая 1945 года Советский Союз праздновал победу в Великой Отечественной войне. Сотрудники музея понимали: можно возвращаться в Ленинград. Орбели предположил, что учреждение откроется в августе, но распоряжение Совета народных комиссаров поступило поздно — лишь в конце месяца. К осени экспонаты упаковали, а для их доставки на вокзал предоставили 16 трехтонных машин и 120 рабочих (20 бригад по 6 человек). Погрузка ценностей началась 3 октября, трудиться приходилось по 12 часов. К работе привлекли учащихся художественного училища им. Шадра, среди которых оказался и известный художник Виталий Волович. Он вспоминал, что вместе с ребятами нес огромный ящик, и к нему подбежала женщина с криками: «Пожалуйста, аккуратнее». Волович поинтересовался, что же там такого, ему ответили: «Возвращение блудного сына». Последний ящик вывезли 6 октября в 22:00, и на следующий день составы с разницей в один час отправились в Ленинград. Домой коллекция вернулась в начале ноября. За все годы войны, что она находилась в Свердловске, ни одна работа не пострадала и не была утеряна. В качестве благодарности с 1947-го по 1959 годы в несколько этапов Эрмитаж подарил Свердловской картинной галерее 283 работы и 100 редких книг (коронационные альбомы и другие важные документы). Во время первой передачи ценный груз сопровождали сотрудники ленинградского музея — те самые, что жили в эвакуации в Свердловске. Так на Урал переехали коллекции античного стекла и керамики, западноевропейского искусства (например, Филиппа Петера Рооса, Якоба Йорданса), русской классики (Ивана Шишкина, Бориса Кустодиева), декоративно-прикладного искусства Японии и Китая.