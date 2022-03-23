Роскомнадзор заблокировал Google News из-за фейков о спецоперации

24 марта 2022 в 00:45 Размер текста - 17 +

Роскомнадзор заблокировал агрегатор новостей Google News Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Роскомнадзор заблокировал в России доступ к агрегатору новостей Google News, поскольку он обеспечивает доступ к публикациям с фейками о российской военной спецоперации на Украине. Мера была принята по требованию Генпрокуратуры. «Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны. Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины», — цитирует сообщение Роскомнадзора ТАСС. Россия начала на Украине спецоперацию в конце февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали денацификация и демилитаризация, а не оккупация. В России уже заблокировали соцсети Instagram (внесен в реестр запрещенных в РФ сайтов), Facebook (также внесен в реестр запрещенных сайтов) и Twitter. Причиной блокировки первых двух стало разрешение компании Meta публиковать призывы к насилию в отношении российских военных. Twitter, по официальным данным, заблокирован за «распространение незаконной информации». Кроме того, Роскомнадзор предупредил компанию Google и призвал прекратить ограничения российских СМИ и ресурсов на платформе YouTube. Отмечается, что Google не выполнил требования о прекращении дискриминации и обеспечении доступа к информации для всех пользователей видеохостинга. Ведомство обнаружило 54 факта использования ограничений в отношении российских каналов, в их числе аккаунты СМИ. YouTube стал инструментом информационной войны против РФ, отмечают в Роскомназдоре. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Роскомнадзор заблокировал в России доступ к агрегатору новостей Google News, поскольку он обеспечивает доступ к публикациям с фейками о российской военной спецоперации на Украине. Мера была принята по требованию Генпрокуратуры. «Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны. Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины», — цитирует сообщение Роскомнадзора ТАСС. Россия начала на Украине спецоперацию в конце февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали денацификация и демилитаризация, а не оккупация. В России уже заблокировали соцсети Instagram (внесен в реестр запрещенных в РФ сайтов), Facebook (также внесен в реестр запрещенных сайтов) и Twitter. Причиной блокировки первых двух стало разрешение компании Meta публиковать призывы к насилию в отношении российских военных. Twitter, по официальным данным, заблокирован за «распространение незаконной информации». Кроме того, Роскомнадзор предупредил компанию Google и призвал прекратить ограничения российских СМИ и ресурсов на платформе YouTube. Отмечается, что Google не выполнил требования о прекращении дискриминации и обеспечении доступа к информации для всех пользователей видеохостинга. Ведомство обнаружило 54 факта использования ограничений в отношении российских каналов, в их числе аккаунты СМИ. YouTube стал инструментом информационной войны против РФ, отмечают в Роскомназдоре.