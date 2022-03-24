Пермский депутат напомнила жителям, как правильно эвакуироваться

Депутат выложила памятку в преддверии периода половодья Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутат Пермской городской Думы от «Единой России» Ирина Горбунова напомнила пермякам, что нужно делать в случае чрезвычайной ситуации. Инструкции она выложила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В 1914 году вешними водами Мотовилиху затопило так сильно, что по некоторым нижним улицам люди плавали на лодках и плотах. Конечно, сегодня ничего подобного не произойдет, но нам всем надо быть потенциально готовыми к угрозе наводнения», — написала Ирина Горбунова.

Депутат напомнила, что нужно подготовить документы, ценные вещи, медикаменты, запас продуктов, электрические фонари. Если ситуация заставит эвакуироваться, то, по словам Горбуновой, для сохранения своего дома обязательно нужно отключить воду, газ, электричество, погасить огонь в печи, закрыть окна и двери.

«Если наводнение застанет врасплох, то примите меры, которые позволят спасателям своевременно обнаружить вас. Для этого в светлое время суток следует вывесить на высоком месте яркую ткань, в темное — подавать световые сигналы», — добавила депутат.

По прогнозам краевых властей, паводок этой весной настигнет лишь несколько поселков. Срочной эвакуации жителей Мотовилихи пока не предвидится.