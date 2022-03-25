МИД РФ анонсировал масштабные антизападные санкции

25 марта 2022 в 19:07 Размер текста - 17 +

МИД РФ: вводить ответные меры на санкции Запада, Россия практически еще не начала Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия еще не ответила на санкции Запада, но может принять зеркальные меры. Об этом сообщил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. «Помимо всем известного российского вклада в поставки энергоносителей, продовольствия, отечественный бизнес активно участвует в многочисленных производственных цепочках, в которых нас крайне сложно, а иногда даже невозможно заменить. И это при том, что Россия еще практически не начала задействовать ответные меры», — заявил Биричевский в эфире «Россия 24». По его словам, РФ может принять зеркальные меры, а действия Запада он назвал незаконными. «Существует возможность зеркальных ответных мер, которые мы можем предпринять здесь, чтобы все было на основе паритетности и оказывало такое же влияние на коллег из тех стран, которые вводят незаконные ограничения против нас», — добавил Биричевский. Целью санкций страны Запада против РФ назвали развал российской экономики и ухудшение условий жизни россиян. Президент России Владимир Путин назвал такие методы агрессивными и сравнил их с «войной экономическими, политическими, информационными средствами». Россия проводит с 24 февраля на Украине спецоперацию. Путин заявлял, что целями начатой спецоперации стали денацификация и демилитаризация, но не оккупация. По его словам, военные должны освободить жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида и издевательств со стороны вооруженных сил Украины. В районе Мариуполя идет сужение кольца вокруг подразделений ВСУ и националистских батальонов, армия РФ взяла под контроль аэропорт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия еще не ответила на санкции Запада, но может принять зеркальные меры. Об этом сообщил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. «Помимо всем известного российского вклада в поставки энергоносителей, продовольствия, отечественный бизнес активно участвует в многочисленных производственных цепочках, в которых нас крайне сложно, а иногда даже невозможно заменить. И это при том, что Россия еще практически не начала задействовать ответные меры», — заявил Биричевский в эфире «Россия 24». По его словам, РФ может принять зеркальные меры, а действия Запада он назвал незаконными. «Существует возможность зеркальных ответных мер, которые мы можем предпринять здесь, чтобы все было на основе паритетности и оказывало такое же влияние на коллег из тех стран, которые вводят незаконные ограничения против нас», — добавил Биричевский. Целью санкций страны Запада против РФ назвали развал российской экономики и ухудшение условий жизни россиян. Президент России Владимир Путин назвал такие методы агрессивными и сравнил их с «войной экономическими, политическими, информационными средствами». Россия проводит с 24 февраля на Украине спецоперацию. Путин заявлял, что целями начатой спецоперации стали денацификация и демилитаризация, но не оккупация. По его словам, военные должны освободить жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида и издевательств со стороны вооруженных сил Украины. В районе Мариуполя идет сужение кольца вокруг подразделений ВСУ и националистских батальонов, армия РФ взяла под контроль аэропорт.