28 марта 2022

Власти Челябинской области назвали максимальную цену на сахар

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Супермаркет Перекресток. Челябинск, продукты, соль, сахар, супермаркет перекресток, еда
По мнению чиновников, сахар не должен стоить больше 90 рублей Фото:
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Цены на товары в России

Вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков назвал максимальную цену за килограмм сахара на полках в сетевых магазинах региона. По словам Сушкова, на этой цене договорились с сетевиками, и если сахар стоит больше 90 рублей, то это уже спекуляция.

«В крупных сетях, таких как „Магнит“ и „Пятерочка“, сахар должен стоить около 85 рублей, а с учетом наценки — не больше 90 рублей за килограмм. Выше, значит это уже спекуляция», — заявил Сушков в эфире радиостанции «Комсомольская правда. Челябинск».

Вице-губернатор отметил, что власти мониторят цены на все продукты в ритейлерских сетях. Больше всего представительств в регионе имеют «Пятерочка» и «Магнит». По мнению Сушкова, росту цен на сахар способствовало желание участников рынка увеличить свою прибыль.

«Торговцы быстро поняли, что происходит, и производители начали продавать сахар только крупным ритейлерам. И бизнес, например, кондитерский, был вынужден приобретать сахар в рознице по повышенной цене. Сейчас эта ситуация устранена», — заявил вице-губернатор.

После введения западных санкции из-за проведения спецоперации на Украине в России возник повышенный спрос на сахар и товары первой необходимости. Президент РФ Владимир Путин назвал подобное поведение стран ЕС как агрессию по отношению к россиянам. Федеральные службы разрабатывают предложения по урегулированию стоимости продуктов.

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Вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков назвал максимальную цену за килограмм сахара на полках в сетевых магазинах региона. По словам Сушкова, на этой цене договорились с сетевиками, и если сахар стоит больше 90 рублей, то это уже спекуляция. «В крупных сетях, таких как „Магнит“ и „Пятерочка“, сахар должен стоить около 85 рублей, а с учетом наценки — не больше 90 рублей за килограмм. Выше, значит это уже спекуляция», — заявил Сушков в эфире радиостанции «Комсомольская правда. Челябинск». Вице-губернатор отметил, что власти мониторят цены на все продукты в ритейлерских сетях. Больше всего представительств в регионе имеют «Пятерочка» и «Магнит». По мнению Сушкова, росту цен на сахар способствовало желание участников рынка увеличить свою прибыль. «Торговцы быстро поняли, что происходит, и производители начали продавать сахар только крупным ритейлерам. И бизнес, например, кондитерский, был вынужден приобретать сахар в рознице по повышенной цене. Сейчас эта ситуация устранена», — заявил вице-губернатор. После введения западных санкции из-за проведения спецоперации на Украине в России возник повышенный спрос на сахар и товары первой необходимости. Президент РФ Владимир Путин назвал подобное поведение стран ЕС как агрессию по отношению к россиянам. Федеральные службы разрабатывают предложения по урегулированию стоимости продуктов.
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