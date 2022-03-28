Челябинские власти нашли способ сдержать рост цен на яйца

Импортозамещение поможет снизить цены на продукцию Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Рост цен на яйцо в Челябинской области диктуется импортным инкубационным материалом. Для того, чтобы сдержать цены на продукцию, следует отказаться от поставляемой Западом продукции. Об этом 29 марта заявил вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков.

«Региону необходимо снижать поставки первородного яйца, от которого разводят бройлерных птенцов. Инкубационный материал исключительно импортный и это диктует цены», — заявил Сушков в эфире радиостанции «Комсомольская правда. Челябинск», комментируя жалобу жителя на растущие цены на яйца.

Сушков отметил, что средняя цена в торговых сетях на куриное яйцо составляет 82 рубля. По птицеводству область одна из лидеров, но при этом мы покупаем первородное яйцо из-за границы и стоимость инкубационного импортного продукта может достигать тысячу долларов за одно яйцо.

Российские селекционеры сегодня работают над выведением собственных кросс кур. К 2025 году продукция от мясных кур отечественной селекции должна составить 10-15%.

Из-за проведения спецоперации на Украине Россия оказалась под жесткими санкциями западных стран. Президент РФ Владимир Путин заявил, что граждане и бизнес не останутся без поддержки государства. Федеральная антимонопольная служба начала наказывать торговые сети за необоснованное повышение цен.