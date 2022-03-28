Челябинские власти нашли способ сдержать рост цен на яйца

Рост цен на яйцо в Челябинской области диктуется импортным инкубационным материалом. Для того, чтобы сдержать цены на продукцию, следует отказаться от поставляемой Западом продукции. Об этом 29 марта заявил вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков.
«Региону необходимо снижать поставки первородного яйца, от которого разводят бройлерных птенцов. Инкубационный материал исключительно импортный и это диктует цены», — заявил Сушков в эфире радиостанции «Комсомольская правда. Челябинск», комментируя жалобу жителя на растущие цены на яйца.
Сушков отметил, что средняя цена в торговых сетях на куриное яйцо составляет 82 рубля. По птицеводству область одна из лидеров, но при этом мы покупаем первородное яйцо из-за границы и стоимость инкубационного импортного продукта может достигать тысячу долларов за одно яйцо.
Российские селекционеры сегодня работают над выведением собственных кросс кур. К 2025 году продукция от мясных кур отечественной селекции должна составить 10-15%.
Из-за проведения спецоперации на Украине Россия оказалась под жесткими санкциями западных стран. Президент РФ Владимир Путин заявил, что граждане и бизнес не останутся без поддержки государства. Федеральная антимонопольная служба начала наказывать торговые сети за необоснованное повышение цен.
Рост цен на яйцо в Челябинской области диктуется импортным инкубационным материалом. Для того, чтобы сдержать цены на продукцию, следует отказаться от поставляемой Западом продукции. Об этом 29 марта заявил вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков. «Региону необходимо снижать поставки первородного яйца, от которого разводят бройлерных птенцов. Инкубационный материал исключительно импортный и это диктует цены», — заявил Сушков в эфире радиостанции «Комсомольская правда. Челябинск», комментируя жалобу жителя на растущие цены на яйца. Сушков отметил, что средняя цена в торговых сетях на куриное яйцо составляет 82 рубля. По птицеводству область одна из лидеров, но при этом мы покупаем первородное яйцо из-за границы и стоимость инкубационного импортного продукта может достигать тысячу долларов за одно яйцо. Российские селекционеры сегодня работают над выведением собственных кросс кур. К 2025 году продукция от мясных кур отечественной селекции должна составить 10-15%. Из-за проведения спецоперации на Украине Россия оказалась под жесткими санкциями западных стран. Президент РФ Владимир Путин заявил, что граждане и бизнес не останутся без поддержки государства. Федеральная антимонопольная служба начала наказывать торговые сети за необоснованное повышение цен.