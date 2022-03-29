Польша отказывается от российского угля

29 марта 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

Польша вводит запрет на импорт российского угля Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Польши решили отказаться от поставок угля из России. Об этом 29 марта заявил пресс-секретарь кабинета министров страны Петр Мюллер. «Мы … блокируем ввоз угля из России на национальном уровне, не дожидаясь решения Еврокомиссии. Такой импорт будет невозможен», — приводит слова Мюллера издание wPolityce.pl. По словам Мюллера, законопроект «О решениях в области противодействия поддержки агрессии России на Украине» уже подготовлен. Российский уголь в Польше планируют заменить австралийским, уточняет «Федеральное агентство новостей». Однако такой вариант обойдется гораздо дороже. Ранее страны Евросоюза заявили о готовности отказаться от импорта угля и нефти из России. В частности, об этом заявили в Германии. В США, в свою очередь, заявили о полном запрете на весь импорт газа и нефти из России. Канада ввела запрет на импорт определенных нефтепродуктов. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Польши решили отказаться от поставок угля из России. Об этом 29 марта заявил пресс-секретарь кабинета министров страны Петр Мюллер. «Мы … блокируем ввоз угля из России на национальном уровне, не дожидаясь решения Еврокомиссии. Такой импорт будет невозможен», — приводит слова Мюллера издание wPolityce.pl. По словам Мюллера, законопроект «О решениях в области противодействия поддержки агрессии России на Украине» уже подготовлен. Российский уголь в Польше планируют заменить австралийским, уточняет «Федеральное агентство новостей». Однако такой вариант обойдется гораздо дороже. Ранее страны Евросоюза заявили о готовности отказаться от импорта угля и нефти из России. В частности, об этом заявили в Германии. В США, в свою очередь, заявили о полном запрете на весь импорт газа и нефти из России. Канада ввела запрет на импорт определенных нефтепродуктов. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена» России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».