Власти Южной Осетии допустили объединение с Северной в составе РФ

Власти Южной Осетии после вхождения в состав РФ допускают объединение с Северной Осетией. Об этом заявил президент республики Анатолий Бибилов.
«Есть юридические шаги, которые мы должны сделать. Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, внутри РФ, есть процедуры, которые связаны с объединением субъектов», — передает слова Бибилова «Интерфакс». Он также отметил, что единый субъект может получить название Осетия-Алания.
По его мнению, ничего не мешает республике войти в состав России и выступать как субъект РФ. Он подчеркнул, что объединение Осетии необходимо. Такое решение важно в первую очередь для народа республики, подчеркнул Бибилов.
Власти Южной Осетии после вхождения в состав РФ допускают объединение с Северной Осетией. Об этом заявил президент республики Анатолий Бибилов. «Есть юридические шаги, которые мы должны сделать. Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, внутри РФ, есть процедуры, которые связаны с объединением субъектов», — передает слова Бибилова «Интерфакс». Он также отметил, что единый субъект может получить название Осетия-Алания. По его мнению, ничего не мешает республике войти в состав России и выступать как субъект РФ. Он подчеркнул, что объединение Осетии необходимо. Такое решение важно в первую очередь для народа республики, подчеркнул Бибилов. Ранее Бибилов заявил, что Южная Осетия скоро предпримет шаги для вхождения в состав России. Он уточнил, что это решение будет принимать народ путем голосования.