Власти Южной Осетии допустили объединение с Северной в составе РФ

31 марта 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

Южная Осетия намерена в ближайшее время предпринять юридические шаги для инициации процесса вхождения в состав России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Южной Осетии после вхождения в состав РФ допускают объединение с Северной Осетией. Об этом заявил президент республики Анатолий Бибилов. «Есть юридические шаги, которые мы должны сделать. Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, внутри РФ, есть процедуры, которые связаны с объединением субъектов», — передает слова Бибилова «Интерфакс». Он также отметил, что единый субъект может получить название Осетия-Алания. По его мнению, ничего не мешает республике войти в состав России и выступать как субъект РФ. Он подчеркнул, что объединение Осетии необходимо. Такое решение важно в первую очередь для народа республики, подчеркнул Бибилов. Ранее Бибилов заявил, что Южная Осетия скоро предпримет шаги для вхождения в состав России. Он уточнил, что это решение будет принимать народ путем голосования. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Южной Осетии после вхождения в состав РФ допускают объединение с Северной Осетией. Об этом заявил президент республики Анатолий Бибилов. «Есть юридические шаги, которые мы должны сделать. Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, внутри РФ, есть процедуры, которые связаны с объединением субъектов», — передает слова Бибилова «Интерфакс». Он также отметил, что единый субъект может получить название Осетия-Алания. По его мнению, ничего не мешает республике войти в состав России и выступать как субъект РФ. Он подчеркнул, что объединение Осетии необходимо. Такое решение важно в первую очередь для народа республики, подчеркнул Бибилов. Ранее Бибилов заявил, что Южная Осетия скоро предпримет шаги для вхождения в состав России. Он уточнил, что это решение будет принимать народ путем голосования.