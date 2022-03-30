Челябинка заставила бывшего мужа вернуть норковую шубу

Экс-супруг покупал шубу в кредит Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Магнитогорска (Челябинская область) заставила бывшего мужа вернуть ей подаренную в браке норковую шубу. Для этого ей пришлось обратиться в суд и доказать свое право на одежду из натурального меха. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского райсуда Магнитогорска.

«После расторжения брака Владимиру М. забрал подаренную норковую шубу 48-50 размера, дымчатого цвета с сиреневым оттенком у бывшей супруги Елены М. Женщина посчитала, что эти действия незаконны и подала иск о признании шубы ее личной собственностью», — отметили в пресс-службе суда.

Ответчик ссылался на то, что шуба была приобретена им в кредит и в дар не передана. Мужчина пояснил, что на кредитные деньги он также покупал женщине пальто и шапку. Сумма кредита составила 165 тыс. 700 рублей, которые он выплачивал самостоятельно.

Суд пришел к выводу, что шуба является вещью индивидуального пользования, сезонной женской одеждой, и не относится к общему имуществу супругов, подлежащему разделу. Доказательств того, что шуба является предметом роскоши, суду не было представлено. Ее стоимость с учетом срока использования составила 80 тысяч рублей.

Решением суда исковые требования Елены М. были удовлетворены. Бывшему мужу предстоит вернуть шубу хозяйке или выплатить ей 80 тысяч рублей. С Владимира М. в пользу истца также взысканы расходы по госпошлине в размере 2 тыс. 600 рублей. Решение суда вступило в законную силу.

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