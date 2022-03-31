31 марта 2022

ФСБ вскрыла коррупцию на оборонном заводе в Челябинской области

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, клетка, арест, преступник, обвиняемый, подсудимый
Расследование уголовного дела продолжается Фото:

В Трехгорном возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия ФГУП «Приборостроительный завод», подозреваемого в получении подкупа от бизнесмена. Преступление выявили сотрудники УФСБ Челябинской области, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В период с марта 2020 по октябрь 2021 года руководитель отдела закупок Владислав Евстратиков незаконно получил от представителя бизнеса около 200 тыс. рублей за совершение действий в его интересах — заключение договоров на поставку товара. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 200.5 УК РФ („Получение подкупа работником контрактной службы в крупном размере“). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде», — рассказал источник.

Подкуп работнику завода передал совладелец зарегистрированного в Снежинске ООО ТК «Комплектметиз» Валерий Загорский. По данным СБИС, компания существует с 2002 года. Валерий и Ольга Загорские являются ее совладельцами. ФГУП «Приборостроительный завод» является единственным государственным заказчиком, с которым работает фирма. «Комплектметиз» побеждал в 100% закупок завода, всего у них с 2015 года было заключено 45 контрактов на поставку металлопродукции на общую сумму в 47 млн рублей. В пресс-службах УФСБ и СУ СКР по Челябинской области информацию в настоящее время не комментируют.

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В Трехгорном возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия ФГУП «Приборостроительный завод», подозреваемого в получении подкупа от бизнесмена. Преступление выявили сотрудники УФСБ Челябинской области, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «В период с марта 2020 по октябрь 2021 года руководитель отдела закупок Владислав Евстратиков незаконно получил от представителя бизнеса около 200 тыс. рублей за совершение действий в его интересах — заключение договоров на поставку товара. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 200.5 УК РФ („Получение подкупа работником контрактной службы в крупном размере“). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде», — рассказал источник. Подкуп работнику завода передал совладелец зарегистрированного в Снежинске ООО ТК «Комплектметиз» Валерий Загорский. По данным СБИС, компания существует с 2002 года. Валерий и Ольга Загорские являются ее совладельцами. ФГУП «Приборостроительный завод» является единственным государственным заказчиком, с которым работает фирма. «Комплектметиз» побеждал в 100% закупок завода, всего у них с 2015 года было заключено 45 контрактов на поставку металлопродукции на общую сумму в 47 млн рублей. В пресс-службах УФСБ и СУ СКР по Челябинской области информацию в настоящее время не комментируют.
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