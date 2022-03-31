ФСБ вскрыла коррупцию на оборонном заводе в Челябинской области

01 апреля 2022 в 15:13 Размер текста - 17 +

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Трехгорном возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия ФГУП «Приборостроительный завод», подозреваемого в получении подкупа от бизнесмена. Преступление выявили сотрудники УФСБ Челябинской области, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «В период с марта 2020 по октябрь 2021 года руководитель отдела закупок Владислав Евстратиков незаконно получил от представителя бизнеса около 200 тыс. рублей за совершение действий в его интересах — заключение договоров на поставку товара. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 200.5 УК РФ („Получение подкупа работником контрактной службы в крупном размере“). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде», — рассказал источник. Подкуп работнику завода передал совладелец зарегистрированного в Снежинске ООО ТК «Комплектметиз» Валерий Загорский. По данным СБИС, компания существует с 2002 года. Валерий и Ольга Загорские являются ее совладельцами. ФГУП «Приборостроительный завод» является единственным государственным заказчиком, с которым работает фирма. «Комплектметиз» побеждал в 100% закупок завода, всего у них с 2015 года было заключено 45 контрактов на поставку металлопродукции на общую сумму в 47 млн рублей. В пресс-службах УФСБ и СУ СКР по Челябинской области информацию в настоящее время не комментируют. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Трехгорном возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия ФГУП «Приборостроительный завод», подозреваемого в получении подкупа от бизнесмена. Преступление выявили сотрудники УФСБ Челябинской области, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «В период с марта 2020 по октябрь 2021 года руководитель отдела закупок Владислав Евстратиков незаконно получил от представителя бизнеса около 200 тыс. рублей за совершение действий в его интересах — заключение договоров на поставку товара. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 200.5 УК РФ („Получение подкупа работником контрактной службы в крупном размере“). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде», — рассказал источник. Подкуп работнику завода передал совладелец зарегистрированного в Снежинске ООО ТК «Комплектметиз» Валерий Загорский. По данным СБИС, компания существует с 2002 года. Валерий и Ольга Загорские являются ее совладельцами. ФГУП «Приборостроительный завод» является единственным государственным заказчиком, с которым работает фирма. «Комплектметиз» побеждал в 100% закупок завода, всего у них с 2015 года было заключено 45 контрактов на поставку металлопродукции на общую сумму в 47 млн рублей. В пресс-службах УФСБ и СУ СКР по Челябинской области информацию в настоящее время не комментируют.