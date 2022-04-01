В Екатеринбурге загорелся деревянный дом. Фото, видео

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Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, вертолет, ми-8, ми8, пожарные, ми 8, Мчс россии
На месте происшествия работают 12 пожарных Фото:

В Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга загорелся нежилой дом на улице Самолетной, 8. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Горит дом в Ботаническом микрорайоне», — написал очевидец. Он приложил фотографию, на которой видно, как от места пожара поднимается густой черный дым.

В социальных сетях жители города опубликовали кадры, на которых горит деревянный дом. Огонь идет из окна.

В официальном telegram-канале ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что пожар начался в доме на Самолетной, 8. «Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горит комната, расположенная на втором этаже 2-этажного расселенного деревянного дома барачного типа», — сообщили в ведомстве. На месте работают 12 пожарных.

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В Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга загорелся нежилой дом на улице Самолетной, 8. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Горит дом в Ботаническом микрорайоне», — написал очевидец. Он приложил фотографию, на которой видно, как от места пожара поднимается густой черный дым. В социальных сетях жители города опубликовали кадры, на которых горит деревянный дом. Огонь идет из окна. В официальном telegram-канале ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что пожар начался в доме на Самолетной, 8. «Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горит комната, расположенная на втором этаже 2-этажного расселенного деревянного дома барачного типа», — сообщили в ведомстве. На месте работают 12 пожарных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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