Экс-советник Путина: иностранные компании нужно отдать работникам

03 апреля 2022 в 08:41 Размер текста - 17 +

В ЕЭК предложили передать остановившиеся в России предприятия сотрудникам Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Приостановившие работу из-за санкций предприятия в России следует передать в собственность их трудовых коллективов. С таким предложением выступил экс-советник президента РФ, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев. «Я бы передавал такие предприятия трудовым коллективам. Больше них никто не заинтересован в сохранении рабочих мест. А ведь это главный критерий, который предлагают ввести как обязательство для тех, кто претендует на управление бросаемыми предприятиями», — сказал Глазьев в разговоре с РИА «Новости». Правительство России ранее предложило помощь потерявшим работу. Теперь доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта. В Госдуме РФ определили размер пособия по безработице для россиян в 2022 году: минимальная выплата составит 1 500 рублей, а максимальная — 12 792 рубля. Член комитета Госдумы Екатерина Стенякина анонсировала второй пакет мер поддержки россиян, пострадавших из-за санкций против РФ. Европейские и западные страны начали вводить ограничения в отношении России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции ввели бы и без этого. Также он отмечал, что ограничения вводятся против граждан страны. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Приостановившие работу из-за санкций предприятия в России следует передать в собственность их трудовых коллективов. С таким предложением выступил экс-советник президента РФ, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев. «Я бы передавал такие предприятия трудовым коллективам. Больше них никто не заинтересован в сохранении рабочих мест. А ведь это главный критерий, который предлагают ввести как обязательство для тех, кто претендует на управление бросаемыми предприятиями», — сказал Глазьев в разговоре с РИА «Новости». Правительство России ранее предложило помощь потерявшим работу. Теперь доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта. В Госдуме РФ определили размер пособия по безработице для россиян в 2022 году: минимальная выплата составит 1 500 рублей, а максимальная — 12 792 рубля. Член комитета Госдумы Екатерина Стенякина анонсировала второй пакет мер поддержки россиян, пострадавших из-за санкций против РФ. Европейские и западные страны начали вводить ограничения в отношении России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции ввели бы и без этого. Также он отмечал, что ограничения вводятся против граждан страны.