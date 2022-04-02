02 апреля 2022

Экс-советник Путина: иностранные компании нужно отдать работникам

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Футболисты Дмитрий Сычев и Дмитрий Сенников на Синарском трубном заводе. Свердловская область, Каменск-Уральский, промышленность, синарский трубный завод, промышленное предприятие, стз, рабочий, производство
В ЕЭК предложили передать остановившиеся в России предприятия сотрудникам Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Приостановившие работу из-за санкций предприятия в России следует передать в собственность их трудовых коллективов. С таким предложением выступил экс-советник президента РФ, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.

«Я бы передавал такие предприятия трудовым коллективам. Больше них никто не заинтересован в сохранении рабочих мест. А ведь это главный критерий, который предлагают ввести как обязательство для тех, кто претендует на управление бросаемыми предприятиями», — сказал Глазьев в разговоре с РИА «Новости».

Правительство России ранее предложило помощь потерявшим работу. Теперь доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта. В Госдуме РФ определили размер пособия по безработице для россиян в 2022 году: минимальная выплата составит 1 500 рублей, а максимальная — 12 792 рубля. Член комитета Госдумы Екатерина Стенякина анонсировала второй пакет мер поддержки россиян, пострадавших из-за санкций против РФ.

Европейские и западные страны начали вводить ограничения в отношении России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции ввели бы и без этого. Также он отмечал, что ограничения вводятся против граждан страны.

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Приостановившие работу из-за санкций предприятия в России следует передать в собственность их трудовых коллективов. С таким предложением выступил экс-советник президента РФ, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев. «Я бы передавал такие предприятия трудовым коллективам. Больше них никто не заинтересован в сохранении рабочих мест. А ведь это главный критерий, который предлагают ввести как обязательство для тех, кто претендует на управление бросаемыми предприятиями», — сказал Глазьев в разговоре с РИА «Новости». Правительство России ранее предложило помощь потерявшим работу. Теперь доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта. В Госдуме РФ определили размер пособия по безработице для россиян в 2022 году: минимальная выплата составит 1 500 рублей, а максимальная — 12 792 рубля. Член комитета Госдумы Екатерина Стенякина анонсировала второй пакет мер поддержки россиян, пострадавших из-за санкций против РФ. Европейские и западные страны начали вводить ограничения в отношении России из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции ввели бы и без этого. Также он отмечал, что ограничения вводятся против граждан страны.
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